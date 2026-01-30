El Sergas usará IA para apoyar el análisis de imágenes clínicas
REDACCIÓN
Este 2026 el Servizo Galego de Saúde (Sergas) incorporará algoritmos de inteligencia artificial para apoyar en el análisis de más de cerca 1,8 millones de imágenes clínicas, que a día de hoy realizan los profesionales del servicio.
Así lo anunció ayer la secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, durante su intervención en la Comisión 5ª de Sanidad en el Parlamento, en la que explicó que ya se han procesado 1 millón de imágenes médicas mediante inteligencia artificial en los ámbitos de urgencias y de Atención Primaria.
Esta apuesta por las nuevas tecnologías va en línea con el objetivo de la Xunta de conseguir una sanidad más conectada y accesible, y de la mano de otras iniciativas con el desarrollo de un algoritmo para detectar la diabetes en sus diferentes fases, que el Servizo Galego de Saúde también desarrollará este año.
