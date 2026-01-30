La primavera de los bebés: Galicia rompe la racha y sube un 5% en nacimientos

Galicia lleva años acostumbrada a leer la misma noticia en las estadísticas: menos nacimientos, trimestre tras trimestre, año tras año. Una caída persistente que el propio Instituto Galego de Estatística (IGE) sitúa como «dinámica sostenida» desde hace dieciséis años. Por eso, cuando aparece un dato que cambia el signo —aunque sea de forma puntual— el titular se escribe casi solo. Y el dato llegó en primavera.

Entre abril y junio de 2025, Galicia registró 3.430 nacimientos, frente a los 3.256 del mismo trimestre de 2024. Es decir: 174 bebés más y un aumento interanual del 5,34%. No es un rebote cualquiera: por intensidad, la serie trimestral no reflejaba un crecimiento así desde el tercer trimestre de 2008. En términos periodísticos: una señal llamativa en un terreno donde, desde hace tiempo, casi todo son números en rojo.

El mapa, además, mantiene un patrón claro: la natalidad se concentra en el eje atlántico. En 2024, A Coruña y Pontevedra reunieron cerca del 78,5% de los nacimientos, y en ese engranaje Vigo se consolida como uno de los polos donde más bebés nacen, por el peso de su área urbana y metropolitana. La primavera ha traído bebés. Pero, ¿y el invierno? Falta saber si traerá también tendencia.

Un salto que importa… pero no borra la tendencia

Conviene no confundir el destello con el cambio de ciclo. El repunte del segundo trimestre llega después de un primer trimestre todavía en negativo y, sobre todo, tras un 2024 que volvió a cerrar en niveles muy bajos: alrededor de 13.340 nacimientos en el conjunto del año, prolongando el descenso que el IGE identifica como continuado desde 2009.

Dicho de otra manera: la primavera empuja hacia arriba, sí, pero no basta por sí sola para reescribir el diagnóstico de fondo. Galicia sigue instalada en un patrón estructural que pesa como una losa demográfica: saldo vegetativo negativo, con más defunciones que nacimientos, un rasgo que el IGE describe como persistente desde hace más de 30 años.

Consultado al respecto, el demógrafo gallego Carlos Ferrás lo encuadra así: «este repunte es una realidad paralela al incremento de la población migrante adulta en edad de trabajar» y recuerda que, aunque Galicia crece demográficamente, «sigue con saldo natural negativo desde hace más de 35 años: muere más gente de la que nace», debido al mayor envejecimiento de España.

Por eso, avisa: el dato es positivo «pero en su justa medida» y debe sostenerse en años posteriores; y reclama «más ambición» porque las políticas demográficas son insuficientes, con medidas para rejuvenecer la pirámide en vivienda, conciliación, fecundidad, salarios y apoyos a la crianza, además de atención a la migración y al mercado de trabajo.