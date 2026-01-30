Muere el padre de Rafael Louzán, presidente de la RFEF
Redacción
Arousa
Luto en el fútbol español, y en particular, en el de la comarca de O Salnés, tras el fallecimiento de José Louzán Güimil, padre de Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
De 83 años, Louzán Güimil siempre ha estado vinculado al mundo del deporte en Ribadumia, sobre todo al CD Ribadumia, un amor que heredó su hijo, que antes de presidir la federación gallega y la española fue jugador, entrenador y presidente de ese club.
El sepelio tendrá lugar hoy en la iglesia de Ribadumia a partir de las 17.30 horas. Los restos mortales partirán del tanatorio para el funeral de cuerpo presente en Santa Baia y su traslado al cercano cementerio.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- ¿Tengo que ir a trabajar con Alerta roja en Galicia?: así funciona el permiso climático remunerado
- Los vecinos del interior de Pontevedra reciben un Es-Alert por la previsión de lluvias: 'En caso de inundación, busca refugio en las partes más altas de la vivienda
- Oliver Laxe asegura en Fitur que no podría hacer lo que hace «si no es por Galicia»
- La revolución tecnológica del rural gallego: robots que limpian montes
- Un accidente en la A-52 con casi una decena de vehículos deja cinco heridos