El litoral gallego amanece en alerta roja por olas que podrán llegar a los 8 metros

La borrasca Kristin tampoco dejó ayer grandes incidencias en Galicia, aunque sí fue necesario suspender parte del servicio ferroviario en zonas como Monforte, Ourense y Ferrol. De hecho, la situación mejoró en gran parte del país, aunque preocupan los cauces de Andalucía, Extremadura y Castilla y León, donde algunos ríos han duplicado sus caudales. Lo peor, en todo caso, se lo ha llevado Portugal, donde ayer se declaró el estado de emergencia en las zonas más afectadas por el temporal, que ya ha dejado 5 muertos.

Para hoy, por su parte, se prevé ligero descenso térmico, y la comunidad quedará bajo la influencia de un frente asociado a una borrasca situada al sur de Irlanda. Como consecuencia, la Xunta mantiene la alerta naranja en la costa de A Mariña de Lugo, y ayer decidió declarar la alerta roja en todo el litoral de A Coruña y Pontevedra por temporal costero, con olas que podrían superar los 8 metros de alturas.

En cuanto al resto de la comunidad, todo el interior estará hoy en alerta amarilla por viento a partir del mediodía; el interior de Pontevedra estará en alerta amarilla por acumulaciones de lluvia superiores a los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y la montaña de Lugo en Ourense, en aviso amarillo por acumulaciones de nieve de más de 5 centímetros por encima de los 1.000 metros.