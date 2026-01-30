Galicia lidera el acceso a las ayudas públicas de gafas y lentillas para menores de 16
«Ver bien no puede ser un privilegio», señala Pedro Blanco, que cifra en 4.529 las solicitudes
B. T.
Ver mal puede ser un factor significativo a la hora de que a un niño le vaya bien o mal en clase. El precio de las gafas y las lentillas ha sido, en muchas ocasiones, un obstáculo para las familias y, por ende, para los menores. «Ver bien no puede ser un privilegio», señaló este jueves el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, desde la Óptica Diagonal de Ourense, donde dio cuenta del impacto del Plan VEO. Este programa, impulsado por el Gobierno central, busca «garantizar el acceso a la salud visual de los menores de 16 años», con ayudas de hasta cien euros.
«La salud es la base sobre la que se construyen la igualdad, el aprendizaje y las oportunidades», alegó, al tiempo que puso de manifiesto que Galicia lidera el acceso a estas ayudas con 4.529 solicitudes ya registradas. Esto supone la tasa más alta de España ajustada por población, con 129 peticiones por cada 10.000 habitantes.
Blanco hizo hincapié en que «alrededor del 30 % del fracaso escolar está relacionado con problemas de visión no corregidos». Además, señaló que hay más de 530 ópticas adheridas al plan en la comunidad. Por provincias, la mayoría están en A Coruña, con 226, seguida por Pontevedra, Lugo y Ourense.
