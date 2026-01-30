Galicia anuncia que construirá 2.600 viviendas este año por 500 millones
La Xunta destaca la «fuerte apuesta» del Ayuntamiento de Vigo
REDACCIÓN
La Xunta licitará durante este año 2026 un total de 55 proyectos de obra «ya completos» y que darán como resultado la construcción de 2.688 viviendas por un importe de algo más de 498,22 millones de euros, distribuidos por toda la geografía gallega. Así lo anunció ayer la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, en un acto con empresarios de la construcción y ante los medios de comunicación, junto al presidente gallego, Alfonso Rueda.
En su intervención, Rueda destacó que se trata de dar el «pistoletazo de salida» porque la construcción de vivienda es «prioritaria» y la necesidad por parte de los gallegos tiene «urgencia».
Por su parte, la conselleira comenzó destacando que van «ya» licitadas obras para más de 1.000 viviendas por casi 200 millones. De ellas, según ha dicho, 900 viviendas tienen iniciada su ejecución y este año «se empezarán a entregar las primeras».
En cuanto a 2026, desgranó. La hoja de ruta para los próximos 12 meses. En el primer trimestre, Allegue avanzó la licitación de 16 proyectos en A Coruña, Vigo, Ferrol, Teo, Pontevedra o Sanxenxo, entre otros, para construir 979 viviendas, por un importe de 185 millones de euros.
En el segundo trimestre, con una inversión semejante, se licitarán 1.005 viviendas; y en el tercero, con nueve proyectos estimados en 77 millones de euros, se harán 418. En el último trimestre del año, por su parte, quedarán 10 proyectos por licitar, con los que se prevé construir 286 viviendas.
Todas ellas serán de diferentes cuantías y tamaños, ante lo que la titular de la cartera gallega de Vivenda destacó la «fuerte apuesta» del ayuntamiento de Vigo, donde todas actuaciones superan los 10 millones.
