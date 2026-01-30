Galicia acelera en el circuito CAR-T: tiene la mayor tasa estatal de solicitudes

Cada cáncer es distinto y esa idea —la medicina a medida— explica el auge de las terapias CAR-T, una de las herramientas más avanzadas contra tumores hematológicos. El procedimiento parte de linfocitos T del propio paciente: se extraen, se modifican en laboratorio para que reconozcan las células malignas y se reinfunden para que las localicen y destruyan. Por eso también se llaman «personalizdas». En España, el primer fármaco de este tipo se aprobó en diciembre de 2018; desde entonces, los hospitales gallegos han registrado 176 solicitudes para utilizar esta alternativa.

El último informe anual del Ministerio de Sanidad sobre terapias avanzadas sitúa esas 176 solicitudes entre marzo de 2019 y el 30 de junio de 2025, cursadas desde 11 hospitales solicitantes ubicados en Galicia. En el conjunto del país se registran 2.742 solicitudes (incluidas reevaluaciones), de modo que Galicia representa el 6,42% del total. Aun así, el dato más elocuente no es el acumulado, sino la intensidad de su demanda para la población.

Salto en 2024

En 2024, Galicia alcanzó 2,15 solicitudes por 100.000 habitantes, más del doble que en 2023 (0,93) y por encima de la media nacional (1,50). Seguida de cerca, eso sí, por Navarra con una tasa de 2,06 ese año. Nuestra comunidad venía de una evolución contenida entre 2019 y 2023 —con tasas entre 0,33 y 0,93— y en 2024 dio un salto que el informe describe como un cambio de escala.

La aceleración se encuadra en una tendencia estatal. Sanidad contabiliza 746 solicitudes en España en 2024, un aumento del 73% respecto a 2023 (430). El primer semestre de 2025 mantiene un ritmo elevado: 492 solicitudes hasta junio, casi dos tercios de todo 2024. El Ministerio relaciona este empuje con circuitos más maduros y con nuevas indicaciones financiadas; entre ellas, la incorporación en 2025 de un CAR-T adicional para mieloma múltiple (ciltacabtagén autoleucel). Es decir, la inclusión de nuevos tratamientos.

Hospitales de Santiago y Vigo se sumaron a nuevas terapias

Además del aumento cuantitativo, el despliegue del «Plan de Terapias Avanzadas 2025–2028» refuerza el papel de Galicia en la red CAR-T: el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago y el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo figuran como centros de referencia para linfomas B y mieloma múltiple, y también para leucemia linfoblástica aguda B en mayores de 18 años. La comunidad consolida así dos nodos para patologías que concentran gran parte de la actividad y que pueden reducir derivaciones fuera de la comunidad, además de agilizar la coordinación clínica y el seguimiento.

El informe, sin embargo, introduce una advertencia esencial: contabiliza solicitudes, no tratamientos finalmente administrados. Estos datos no aparecen segmentados por comunidades en el informe, que sugiere —no obstante— que un 93% de las solicitudes fueron resueltas como favorables y que esta cifra supera ligeramente la de el informe previo.

Entre la autorización y la infusión pueden interponerse causas clínicas y logísticas, desde la progresión rápida de la enfermedad o el deterioro del paciente hasta contraindicaciones sobrevenidas, pérdida de elegibilidad durante la fabricación, problemas en la leucoaféresis o desfases temporales. La fotografía, por tanto, refleja sobre todo que Galicia identifica y tramita más candidatos, pero no garantiza que todos lleguen a recibir la infusión.

El siguiente paso, señala Sanidad, será mejorar la trazabilidad e integrar la información con sistemas como «Seguimed» y «Valtermed» para conectar solicitudes, administración real y resultados. Por ahora, los datos apuntan a una conclusión clara: Galicia acelera en el circuito CAR-T y refuerza su capacidad de referencia dentro del SNS.