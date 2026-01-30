Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estrella Roja-CeltaPerro asistencia LeirePlan de Dependencia XuntaPisos turísticos VigoUrbanismo Alfageme VigoMarbel
instagramlinkedin

De FP Básica a ciclos medios sin pasar por la admisión: Educación quiere ponérselo fácil al alumnado

El alumnado que quiera proseguir con un grado medio tendrá plaza reservada durante cuatro años y los estudiantes de ESO podrán visitar en empresas profesiones reales

Román Rodríguez durante su visita al alumnado de FP Básica de Carpintería y mueble en el CIFP Politécnico de Santiago

Román Rodríguez durante su visita al alumnado de FP Básica de Carpintería y mueble en el CIFP Politécnico de Santiago / FDV

Carmen Villar

Carmen Villar

Santiago

Que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo más allá de la ESO con vistas a que una mayor formación les facilite mejores oportunidades laborales e incluso vitales es una de las metas de la Consellería de Educación ante las tasas de abandono educativo temprano de Galicia. Aunque se sitúan entre las más bajas del Estado, hay un porcentaje de chavales que la Xunta quiere repescar, en particular chicos (13,5% frente a 7,2% de chicas) porque plantar los estudios es sobre todo una actitud masculina que expertos asocian con decisiones más impetuosas y ansias de independencia.

Para lograrlo, la Consellería de Educación apuesta por la FP, a través del Plan FP360, una medida que pedagogos aplauden porque permite a los chicos entender la utilidad práctica de aquello que estudian. Pero la Xunta quiere ponérselo más fácil todavía y, en el caso de la FP básica, uno de los estudios pensados para aguantar al estudiantado en las aulas, va a posibilitar que el alumnado que culmine esa etapa y quiera seguir progreso con un ciclo medio pueda hacerlo sin tener que pasar por el proceso de admisión previo.

Inmersiones empresariales

El próximo curso, indicó el conselleiro de Educación, será cuando arranquen esos itinerarios formativos de FP. Lo anunció este viernes durante una visita al alumnado de FP Básica de Carpintería y Mueble del CIFP Politécnico de Compostela. La idea es que los estudiantes dispondrán de una plaza "asegurada" durante cuatro años, reduciendo las barreras administrativas.

Noticias relacionadas y más

A eso se sumarán inmersiones empresariales del alumnado de la ESO en el entorno educativo, destinadas a destacar la importancia de profesiones. "El objetivo", resaltó el conselleiro, "es lograr que el cien por cien del alumnado siga formándose hasta, por lo menos, los 18 años". Esta nueva iniciativa se concretará en "estancias de inmersión real".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
  2. Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
  3. Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
  4. ¿Tengo que ir a trabajar con Alerta roja en Galicia?: así funciona el permiso climático remunerado
  5. Los vecinos del interior de Pontevedra reciben un Es-Alert por la previsión de lluvias: 'En caso de inundación, busca refugio en las partes más altas de la vivienda
  6. Oliver Laxe asegura en Fitur que no podría hacer lo que hace «si no es por Galicia»
  7. Cómo acceder a una vivienda pública en Galicia: requisitos, sorteos y plazos del IGVS
  8. La revolución tecnológica del rural gallego: robots que limpian montes

El debate político del lobo: Galicia y otras seis autonomías denunciarán en Europa al Gobierno central

El debate político del lobo: Galicia y otras seis autonomías denunciarán en Europa al Gobierno central

Galicia acelera en el circuito CAR-T: tiene la mayor tasa estatal de solicitudes

Galicia acelera en el circuito CAR-T: tiene la mayor tasa estatal de solicitudes

De FP Básica a ciclos medios sin pasar por la admisión: Educación quiere ponérselo fácil al alumnado

De FP Básica a ciclos medios sin pasar por la admisión: Educación quiere ponérselo fácil al alumnado

La primavera de los bebés: Galicia rompe la racha y sube un 5% en nacimientos

La primavera de los bebés: Galicia rompe la racha y sube un 5% en nacimientos

Uno de cada cuatro estudiantes de Medicina en la comunidad es de fuera de Galicia

Uno de cada cuatro estudiantes de Medicina en la comunidad es de fuera de Galicia

Estos son los tres concellos de Pontevedra en los que podrás disfrutar del eclipse total de sol el próximo 12 de agosto

Estos son los tres concellos de Pontevedra en los que podrás disfrutar del eclipse total de sol el próximo 12 de agosto

Los tratamientos para mitigar la erosión tras un incendio forestal

Los tratamientos para mitigar la erosión tras un incendio forestal

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto
Tracking Pixel Contents