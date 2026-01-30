De FP Básica a ciclos medios sin pasar por la admisión: Educación quiere ponérselo fácil al alumnado
El alumnado que quiera proseguir con un grado medio tendrá plaza reservada durante cuatro años y los estudiantes de ESO podrán visitar en empresas profesiones reales
Que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo más allá de la ESO con vistas a que una mayor formación les facilite mejores oportunidades laborales e incluso vitales es una de las metas de la Consellería de Educación ante las tasas de abandono educativo temprano de Galicia. Aunque se sitúan entre las más bajas del Estado, hay un porcentaje de chavales que la Xunta quiere repescar, en particular chicos (13,5% frente a 7,2% de chicas) porque plantar los estudios es sobre todo una actitud masculina que expertos asocian con decisiones más impetuosas y ansias de independencia.
Para lograrlo, la Consellería de Educación apuesta por la FP, a través del Plan FP360, una medida que pedagogos aplauden porque permite a los chicos entender la utilidad práctica de aquello que estudian. Pero la Xunta quiere ponérselo más fácil todavía y, en el caso de la FP básica, uno de los estudios pensados para aguantar al estudiantado en las aulas, va a posibilitar que el alumnado que culmine esa etapa y quiera seguir progreso con un ciclo medio pueda hacerlo sin tener que pasar por el proceso de admisión previo.
Inmersiones empresariales
El próximo curso, indicó el conselleiro de Educación, será cuando arranquen esos itinerarios formativos de FP. Lo anunció este viernes durante una visita al alumnado de FP Básica de Carpintería y Mueble del CIFP Politécnico de Compostela. La idea es que los estudiantes dispondrán de una plaza "asegurada" durante cuatro años, reduciendo las barreras administrativas.
A eso se sumarán inmersiones empresariales del alumnado de la ESO en el entorno educativo, destinadas a destacar la importancia de profesiones. "El objetivo", resaltó el conselleiro, "es lograr que el cien por cien del alumnado siga formándose hasta, por lo menos, los 18 años". Esta nueva iniciativa se concretará en "estancias de inmersión real".
