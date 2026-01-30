Cortadas al tráfico la autovía A-52 y la carretera N-525 en ambos sentidos hacia y desde Galicia por la nevada en Zamora
La autovía se encuentra cortada entre el kilómetro 79, en el municipio de Robleda-Cervantes, y el kilómetro 112, en el límite de la provincia e Zamora con el municipio ourensano de A Mezquita
EFE
La autovía A-52 Rías Bajas de acceso al norte de Galicia desde Zamora y la carretera Nacional 525, que transcurre paralela a esa autovía, se encuentran cortadas al tráfico desde las 19.40 horas en el límite de la provincia de Zamora con la de Ourense debido a la nevada.
El corte al tráfico en ambos sentidos tanto de la autovía como de la carretera nacional afecta al tramo de la comarca de Sanabria y se ha producido para todo tipo de vehículos después de que a las 19.00 horas se cortase la autovía para el tráfico de camiones y estos fueran embolsados en Puebla de Sanabria, ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.
La autovía A-52 se encuentra cortada entre el kilómetro 79, en el municipio de Robleda-Cervantes, y el kilómetro 112, en el límite de la provincia e Zamora con el municipio ourensano de A Mezquita, según ha informado la Dirección General de Tráfico.
En el caso de la carretera Nacional 525, el corte al tráfico afecta desde las ocho y media de la tarde al tramo entre el municipio zamorano de Cobreros y el de A Mezquita (Ourense), entre los kilómetros 91 y 115, según dichas fuentes.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- ¿Tengo que ir a trabajar con Alerta roja en Galicia?: así funciona el permiso climático remunerado
- Los vecinos del interior de Pontevedra reciben un Es-Alert por la previsión de lluvias: 'En caso de inundación, busca refugio en las partes más altas de la vivienda
- Oliver Laxe asegura en Fitur que no podría hacer lo que hace «si no es por Galicia»
- Cómo acceder a una vivienda pública en Galicia: requisitos, sorteos y plazos del IGVS
- La revolución tecnológica del rural gallego: robots que limpian montes