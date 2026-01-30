Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortadas al tráfico la autovía A-52 y la carretera N-525 en ambos sentidos hacia y desde Galicia por la nevada en Zamora

La autovía se encuentra cortada entre el kilómetro 79, en el municipio de Robleda-Cervantes, y el kilómetro 112, en el límite de la provincia e Zamora con el municipio ourensano de A Mezquita

EFE

La autovía A-52 Rías Bajas de acceso al norte de Galicia desde Zamora y la carretera Nacional 525, que transcurre paralela a esa autovía, se encuentran cortadas al tráfico desde las 19.40 horas en el límite de la provincia de Zamora con la de Ourense debido a la nevada.

El corte al tráfico en ambos sentidos tanto de la autovía como de la carretera nacional afecta al tramo de la comarca de Sanabria y se ha producido para todo tipo de vehículos después de que a las 19.00 horas se cortase la autovía para el tráfico de camiones y estos fueran embolsados en Puebla de Sanabria, ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

La autovía A-52 se encuentra cortada entre el kilómetro 79, en el municipio de Robleda-Cervantes, y el kilómetro 112, en el límite de la provincia e Zamora con el municipio ourensano de A Mezquita, según ha informado la Dirección General de Tráfico.

En el caso de la carretera Nacional 525, el corte al tráfico afecta desde las ocho y media de la tarde al tramo entre el municipio zamorano de Cobreros y el de A Mezquita (Ourense), entre los kilómetros 91 y 115, según dichas fuentes.

