Besteiro reclama una investigación sobre el memorando firmado por Xunta y Altri

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pide una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia para aclarar cómo se firmó el memorando de entendimiento entre la Xunta y la multinacional Altri. Se trata de un acuerdo que, según admite el propio Gobierno gallego, se rubricó al margen del control administrativo.

En un comunicado, Besteiro exige al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que dé explicaciones públicas y precise qué sabía, cuándo accedió a esa información y qué consecuencias puede tener el pacto para Galicia. Calificó los hechos de «extremadamente graves» en términos políticos e institucionales, al advertir de que un conselleiro pudo firmar un documento de gran impacto económico, territorial y ambiental «sin control político ni transparencia pública».

El PSdeG sostiene que el memorando fue firmado en 2021 por Francisco Conde, entonces vicepresidente y conselleiro de Economía, en el marco de «Impulsa Galicia», una sociedad instrumental sobre la que los socialistas vienen denunciando desde finales de 2023 «opacidad» y falta de control parlamentario.

Besteiro consideró «insostenible» que la Xunta no aclare el contenido ni los compromisos asumidos: «Si no lo sabe, el problema es gravísimo. Y si lo sabe y no lo explica, también». Además, el líder socialista señaló que Conde era la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo en esa etapa, por lo que ve poco verosímil que un acuerdo de esa magnitud se adoptase sin un conocimiento político al más alto nivel.

Gómez Besteiro alertó además de que sería «muy grave» que el documento, descrito como «secreto», incluyese blindajes legales que abrieran la puerta a reclamaciones o indemnizaciones millonarias con cargo a fondos públicos.

El reglamento de la Cámara permite llevar al pleno la creación de una comisión a propuesta de dos grupos o de una quinta parte de los diputados, por lo que el PSdeG, con nueve escaños, necesitaría el apoyo del BNG. Asimismo, Besteiro defendió que solo el Parlamento puede aclarar versiones «contradictorias» y pidió que comparezcan Feijóo y Conde, hoy diputados en el Congreso.