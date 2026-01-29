La Universidade de Vigo mejora posiciones en el ranking de QS
La USC es la mejor situada y aparece en la posición 220 de Europa
REDACCIÓN
Ninguna universidad española aparece entre las 50 mejores de Europa en el QS World University Rankings: Europa 2026, que sitúa a la Universidad de Barcelona como la mejor de España y la 60º a nivel europeo. La Universidad de Oxford es la mejor universidad de Europa este año, habiendo conseguido una puntuación perfecta por su reputación tanto entre académicos como entre empleadores.
Además de la Universidad de Barcelona, en el top 100 de mejores universidades europeas aparecen la Universidad Autónoma de Barcelona (68), la Universidad Autónoma de Madrid (71), la Universidad Complutense de Madrid (78) y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (101).
No obstante, para encontrarse a alguno de los campus gallegos hay que remontarse hasta el puesto 220 de la tabla europea. Es el ocupado por la Universidade de Santiago (USC), que desciende dos posiciones en la región. También la de A Coruña (UDC) retrocede, desde el 403 al 414. La de Vigo (UVigo), en cambio, mejora, del 322 al 308.
QS World University Rankings: Europe 2026 incluye 958 universidades de 42 países. España está representada por 62 universidades, la quinta posición en Europa. En cuanto al ranking de ámbito mundial, liderado por el MIT, la USC aparece en el puesto 628, la UVigo habría que buscarla en el rango del 851 al 900 y la UDC, entre el 1.001 y el 1.200.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- ¿Tengo que ir a trabajar con Alerta roja en Galicia?: así funciona el permiso climático remunerado
- Adif baja la velocidad en la línea que pasa por Angrois tras avisos de maquinistas por «defectos» en la vía
- Los vecinos del interior de Pontevedra reciben un Es-Alert por la previsión de lluvias: 'En caso de inundación, busca refugio en las partes más altas de la vivienda
- Oliver Laxe asegura en Fitur que no podría hacer lo que hace «si no es por Galicia»
- La revolución tecnológica del rural gallego: robots que limpian montes