Rueda señala al Gobierno por una sanidad que la oposición ve colapsada

La situación de la sanidad pública centró ayer la sesión de control del Parlamento, en la que los líderes del BNG, Ana Pontón, y PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reprocharon el «colapso» sanitario al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien, por su parte, atribuyó la «suspensión de muchísimos actos médicos» a la huelga convocada contra el Ministerio de Sanidad y afeó el «silencio cobarde» de PSdeG y BNG al respecto.

El cara a cara arrancó con la intervención de Besteiro, quien se refirió a la manifestación convocada el próximo domingo en Santiago para instar al presidente a no hacer «oídos sordos» al «clamor» de la ciudadanía que protesta contar las listas de espera, la falta de asistencia o el «colapso» de servicios.

Besteiro, que cargó contra la «autocomplacencia» del Gobierno gallego y echó en cara a Rueda que Galicia sea la «cuarta comunidad por la cola en retribuir peor al personal sanitario» y presente uno de los peores porcentajes en fondos del gasto público médico destinado a la primaria.

La líder del BNG, Ana Pontón, censuró que, en un contexto de «Atención Primaria desbordada» y «urgencias colapsadas» con «cientos de personas esperando en los pasillos», el presidente de la Xunta opte por poner en marcha «un plan para llenar de chiringuitos la costa».

Pontón criticó también que a Alfonso Rueda le parezca «normal» una «realidad de las urgencias» que pasa por enfermos «esperando horas» en los pasillos de los hospitales para ser atendido. «Y esto no pasa por casualidad ni por incompetencia, es también ideología, porque ustedes llevan desde hace 17 años deteriorando la sanidad pública para beneficiar a la privada», denunció Pontón.

En su respuesta, Rueda reprochó tanto a Besteiro como a Pontón que no pronuncien «ni una sola palabra» contra la gestión del Ministerio de Sanidad pese a que la huelga que los facultativos mantienen contra él por el estatuto marco está provocando la «suspensión de muchísimos actos médicos» ante la «falta de voluntad negociadora» del departamento estatal. Una actitud que ha calificado de «silencio cobarde».

Acusó además a los nacionalistas de «no tener credibilidad» y le preguntó qué actitud mantendría si quien estuviese gobernando en el Ministerio de Sanidad fuese el PP. «Es muy difícil de entender esta sumisión, la de estar mansiño cuando mira a Madrid y bravo» en Galicia, recriminó.

A Besteiro le respondió que, aunque todo es mejorable, los servicios públicos en Galicia funcionan mejor que los de España «porque no están dirigidos por corruptos como el señor Ábalos; ni por incapaces como el señor Puente; ni soberbios como el señor Sánchez».