Medio Rural prorroga un mes más las restricciones a la entrada del ganado por la dermatosis nodular contagiosa

La Consellería de Medio Rural ha decidido prorrogar un mes más las restricciones a la entrada de ganado por la dermatosis nodular contagiosa, que estarán así vigentes, al menos, hasta el 1 de marzo. Pese a la evolución favorable de la enfermedad en Cataluña, la aparición de nuevos casos en Francia aconseja, según la Xunta, mantener las medidas cautelares establecidas en Galicia.

"El objetivo final es seguir salvaguardando y protegiendo la cabaña bovina gallega", explican desde Medio Rural. La prolongación de estas restricciones se publicará mañana en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Así, seguirá vigente el período de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones localizadas fuera de Galicia -con destino a vida-, desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino a Galicia. La totalidad de los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados de manera cautelar durante el mismo período de tiempo. Esta inmovilización afectará a los bovinos presentes en la explotación en la fecha de entrada de los nuevos animales.

También será obligatorio desinsectar todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen esos animales, así como los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos por carretera a Galicia, tanto para vida como para sacrificio. En este último caso, tendrán que ser trasladados directamente al matadero.

Ferias permitidas

En todo caso, sí está permitida la celebración de ferias, certámenes, pujas, mercados y concentraciones de ganado bovino en Galicia con finalidad comercial, aunque solo con la asistencia de animales procedentes de explotaciones gallegas. A mayores, los vehículos que vengan de fuera de la comunidad para acudir a estos eventos deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpios y desinfectados.

Con respecto a la celebración extraordinaria de concursos, subastas o exhibiciones deberá contarse con una autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría.

Fue el pasado 27 de octubre cuando, tras detectar varios positivos por dermatosis nodular contagiosa (DNC) en una explotación de Cataluña, la Xunta decidió implementar las primeras restricciones. La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica muy contagiosa que conlleva importantes daños para las explotaciones afectadas. En todo caso, no afecta a las personas, ni por contacto directo con animales ni por el consumo de sus productos.