Investigación chocante: los tratamientos con paja o semilla del suelo tras un incendio no mejoran la rehabilitación del ecosistema

Cuando se produce un incendio forestal, entre las fórmulas a las que se recurre para acelerar la recuperación del terreno o frenar la erosión figuran el sembrado de semillas o la cubierta vegetal con paja (mulching). Sin embargo, eso no siempre consigue el objetivo buscado. Una investigación sobre estos tratamientos, aplicados en una quema experimental y publicada por la Consellería do Medio Rural, cuestiona en sus conclusiones que estos métodos contribuyan a mejorar la rehabilitación del ecosistema a largo plazo.

En todo caso, los autores recomiendan realizar más estudios para comprobar que este comportamiento es general y aplicable bajo condiciones climáticas y ecológicas distintas del escenario en que se desarrolló el experimento, que fue en un monte raso con toxo, de características atlánticas, afectado por un fuego moderada severidad. Las conclusiones se acaban de publicar en la revista de divulgación Agroexprés que edita la Consellería do Medio Rural.

El campo de prueba elegido fue un terreno en el Monte Cabalar de A Estrada, en el que se incendiaron doce parcelas en octubre de 2009 en una quema experimental. En cuatro de ellas, una semana después del incendio, se esparció una cubierta protectora de paja de trigo; en otras cuatro se sembraron hierbas y legumbres; y en las cuatro parcelas restantes, no se hizo nada. Para los controles se utilizaron otras cuatro que no se quemaron.

En 20202, doce años y medio después de la quema y de la aplicación de los tratamientos, se procedió a la recogida de muestras para analizar los efectos a largo plazo y comprobar si había diferencias entre los métodos. Para ello se estudió la cobertura vegetal, la biomasa microbiana, la comunidad de microartrópodos y las características físico-químicas del suelo (repelencia al agua, pH, humedad, contenido de carbono y nitrógeno o conductividad eléctrica).

Los resultados corroboraron las hipótesis de salida de los investigadores, pero solo en parte. Las propiedades físico-químicas y microbiológicas del suelo, así como la vegetación en las zonas quemadas, con o sin cobertura de paja o sembrado posterior, se recuperaron y eran similares a las de las zonas no quemadas.

Pero la sorpresa saltó con la microfauna. Aparecieron valores de densidad más bajos donde se aplicaron tratamientos de protección frente a la erosión en comparación con las parcelas donde no se emplearon. Estos animales se vieron más afectados en las zonas donde se realizó la siembra y algo menos en las que se esparció paja. "De hecho, los indicadores de calidad del suelo basados en los microartrópodos dieron valores más elevados en las zonas quemadas, lo que indica una posible adaptación de estos organismos a las quemas", se explica.

Debido a este impacto, la investigación sostiene que los tratamientos contra la erosión pueden tener un efecto "negativo" sobre la microfauna y que cuando los riesgos de erosión y escorrentías sean elevados, el empleo de la cubierta de paja es preferible al de la siembra. "Las conclusiones del estudio ponen en duda que los tratamientos de estabilización del suelo tras un incendio contribuyan a mejorar la rehabilitación de los ecosistemas a largo plazo en fuegos de severidad moderada", concluye el estudio, precisando que los microartrópodos pueden presentar un patrón de recuperación distinto al de otros parámetros del suelo o de la vegetación.