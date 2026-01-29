Galicia permite a 90.000 aficionados llevar las licencias de caza y pesca en el móvil: «Es más cómodo»
La aplicación XuntaEU estrena en este 2026 una herramienta para incorporar los permisos y los cotos, para mayor comodidad de los gallegos
Unos 90.000 pescadores y cazadores de Galicia estrenan el año 2026 con una novedad: la posibilidad de disponer de sus licencias y permisos deportivos en el teléfono móvil. La aplicación (app) XuntaEU incorpora esta herramienta para que los aficionados tengan a mano y accesible en todo momento la documentación obligatoria para pescar en agua dulce o cazar.
La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático incorporó las licencias de caza y pesca continental (la de pesca marítima queda por ahora fuera) a la aplicación, lo que beneficiará a unas 90.000 personas entre pesca continental (47.400) y caza, con alrededor de 41.300 licencias, así como de otras autorizaciones.
De hecho, a partir de la temporada de pesca de río que comienza el marzo estarán habilitados también en esta aplicación los permisos diarios o cotos de pesca, lo que multiplica el número de documentos que estos aficionados tendrán disponibles en XuntaEU pues cada pescador puede adquirir varios permisos a lo largo de la temporada.
La medida permitirá a los aficionados a la caza y la pesca dar un salto de calidad y comodidad, ya que las licencias están impresas en papel y, o bien se plastifican, o deben guardarse con cuidado para evitar que se mojen y se borren o se destrocen. Y eso implica muchas veces llevarla en la propia cartera con otra documentación de valor, un problema en caso de pérdida o caída al agua. "Al final, el móvil ya lo vas a llevar siempre encima, aunque sea por una cuestión de seguridad cada vez que te metes en el río o sales al monte a cazar", reconocen algunos aficionados de la zona de Santiago. Lo que hacían algunos hasta ahora era fotografiar directamente la licencia o el coto y guardar la foto en el móvil para enseñar. "Pero esto es más cómodo".
Con la aplicación, se simplifica todo al máximo ya que tanto los permisos de temporada como los cotos diarios van en el móvil.
Fácil y gratis
La aplicación XuntaEU permite acceder a los principales servicios de administración digital de la Xunta y comprobar la validez de los documentos firmados de manera electrónica o consultar los certificados y tarjetas de los que una persona es titular con el fin de que los tenga accesibles a través de distintos dispositivos móviles.
Al entrar en la aplicación XuntaEU, los usuarios tendrán disponible en el apartado Tarjetas un código QR que permitirá comprobar la veracidad y validez de estos documentos sin necesidad de presentarlos en papel o en otro formato. Esto facilita los trámites y gestiones administrativas ante autoridades como los agentes ambientales, de Policía o del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que son los encargados habituales de controlar las licencias y cotos en los montes y los ríos.
Las personas interesadas en emplear esta funcionalidad deben descargar la app móvil de la Xunta, disponible para los sistemas operativos Android y iOS y totalmente gratuita, y disponer de Chave365, DNI electrónico o de un certificado electrónico.
