Galicia enfila la erradicación de la polilla de la patata
REDACCIÓN
Santiago
La Consellería de Medio Rural ha actualizado las zonas afectadas por la presencia de la plaga de la polilla guatemalteca de la patata en Galicia y ha reducido sus límites territoriales tras comprobar que durante dos años no se ha detectado ningún organismo nocivo.
Este avance en la contención de la plaga, sostiene Medio Rural, es un paso previo a su erradicación.
Las zonas declaradas libres de polilla pertenecen a las provincias de A Coruña y Lugo, mientras que no se han sumado ninguna más a las ya afectadas anteriormente. En todo caso, no hay ninguna en Ourense, Pontevedra y, ahora, Lugo.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- ¿Tengo que ir a trabajar con Alerta roja en Galicia?: así funciona el permiso climático remunerado
- Adif baja la velocidad en la línea que pasa por Angrois tras avisos de maquinistas por «defectos» en la vía
- Los vecinos del interior de Pontevedra reciben un Es-Alert por la previsión de lluvias: 'En caso de inundación, busca refugio en las partes más altas de la vivienda
- Oliver Laxe asegura en Fitur que no podría hacer lo que hace «si no es por Galicia»
- La revolución tecnológica del rural gallego: robots que limpian montes