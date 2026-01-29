Galicia enfila la erradicación de la polilla de la patata

La Consellería de Medio Rural ha actualizado las zonas afectadas por la presencia de la plaga de la polilla guatemalteca de la patata en Galicia y ha reducido sus límites territoriales tras comprobar que durante dos años no se ha detectado ningún organismo nocivo.

Este avance en la contención de la plaga, sostiene Medio Rural, es un paso previo a su erradicación.

Las zonas declaradas libres de polilla pertenecen a las provincias de A Coruña y Lugo, mientras que no se han sumado ninguna más a las ya afectadas anteriormente. En todo caso, no hay ninguna en Ourense, Pontevedra y, ahora, Lugo.