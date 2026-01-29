Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Registro Vivienda GaliciaMuere Susi SeoaneDemanda Aparcamiento VigoRenuncia ÁbalosBorrasca Kristina GaliciaCelta en Belgrado
instagramlinkedin

Galicia enfila la erradicación de la polilla de la patata

REDACCIÓN

Santiago

La Consellería de Medio Rural ha actualizado las zonas afectadas por la presencia de la plaga de la polilla guatemalteca de la patata en Galicia y ha reducido sus límites territoriales tras comprobar que durante dos años no se ha detectado ningún organismo nocivo.

Este avance en la contención de la plaga, sostiene Medio Rural, es un paso previo a su erradicación.

Noticias relacionadas

Las zonas declaradas libres de polilla pertenecen a las provincias de A Coruña y Lugo, mientras que no se han sumado ninguna más a las ya afectadas anteriormente. En todo caso, no hay ninguna en Ourense, Pontevedra y, ahora, Lugo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents