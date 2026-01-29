Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Constitucional paraliza el plan de choque de la Xunta para agilizar la atención a los dependientes

Admite a trámite del recurso del Gobierno al considerar que podría vulnerar competencias estatales

Un mayor atendido en una residencia.

Un mayor atendido en una residencia. / FABIÁN SIMÓN

Paula Pérez

Paula Pérez

El Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra el plan de choque para agilizar la atención a la dependencia y deja además en suspenso su aplicación desde el pasado 25 de septiembre, fecha de interposición de la demanda por parte del Estado. Las medidas impulsadas por la Xunta el pasado año permitieron incrementar el número de personas atendidas en más de 17.100 y rebajar en dos meses la espera por una ayuda.

El Gobierno presentó el recurso contra los dos artículos de la ley gallega de medidas fiscales y administrativas del año 2024 que contemplaban este plan de choque al considerar que invadía competencias estatales en materia de Seguridad Social y derechos básicos de Igualdad.

El Constitucional sostiene que los artículos impugnados podrían "vulnerar las competencias exclusivas del Estado" y paraliza la aplicación del plan de choque, con el que la Xunta preveía llegar este año a los 100.000 dependientes atendidos.

El plan de la Xunta consistía en reconocer automáticamente la discapacidad a los dependientes y al revés, además de reducir carga burocrática al pedir menos informes para las valoraciones y dar incentivos económicos a los técnicos para que agilizaran los expedientes.

Gracias a estas medidas el número de beneficiarios atendidos creció un 22 por ciento en 2025 hasta llegar a los 92.800.

Galicia permite a 90.000 aficionados llevar las licencias de caza y pesca en el móvil: «Es más cómodo»

Uno de cada cuatro estudiantes de Medicina en la comunidad son de fuera de Galicia

El Constitucional paraliza el plan de choque de la Xunta para agilizar la atención a los dependientes

La edil del Concello de Lugo María Reigosa vota con el PP en el primer pleno tras pedir la baja del PSOE

La Consellería de Sanidade pone fecha al final de la temporada de la gripe

Medio Rural prorroga un mes más las restricciones a la entrada del ganado por la dermatosis nodular contagiosa

Galicia agrava su dispersión rural con otros 150 núcleos aislados en cinco años

Carlos Ferrás, demográfo: «El aumento de la dispersión de casas nos avisa de que las políticas no están siendo capaces de planificar el territorio»

