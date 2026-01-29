La Consellería de Sanidade pone fecha al final de la temporada de la gripe

La Consellería de Sanidade acaba de poner fecha al final de la actual temporada de gripe. En su último boletín, señala que la actividad gripal en Galicia sigue bajando, manteniendo la tendencia decreciente. El escenario observado en esta semana es semejante al de la semana anterior, "con un importante descenso de la tasa de consultas, con el que ya se alcanza el nivel de intensidad basal o preepidémico", se recoge.

Esto indica, según Sanidade, que de mantenerse así durante dos semanas se daría por concluida la temporada de gripe. Con respeto de la semana anterior, la tasa de consultas descendió un 47,7% y queda en 24,7 consultas por cada 100.000 habitantes. El descenso de la tasa se produjo en todos los grupos de edad y en todas las áreas sanitarias.

En lo referente a los ingresos por gripe, en la última semana fueron hospitalizadas 99 personas, un 63% menos que en la anterior, en la que hubo 265 ingresos. La tasa de ingresos en el conjunto de la población fue de 3,6 por cada 100.000 habitantes.

El descenso de la tasa se observó en todos los grupos de edad, siendo el grupo de 80 y más años lo que presentó la mayor tasa con 15,5 ingresos por 100.000 habitantes.

Por áreas sanitarias, la tasa de ingresos disminuyó en todas ellas. En lo que va de temporada de gripe se notificaron 4.011 ingresos.