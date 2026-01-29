Carlos Ferrás, demográfo: «El aumento de la dispersión de casas avisa que las políticas no son capaces de planificar el territorio»

Para el demógrafo Carlos Ferrás, el aumento del diseminado no se entiende mirando solo al rural que pierde población. «En la periferia de ciudades y villas hay suburbanización», explica: donde antes había prados y monte, hoy surgen casas nuevas y urbanizaciones que actúan como extensión residencial.

Ferrás recuerda el modelo histórico gallego: «Tradicionalmente habitamos a distancia». Pero la dinámica actual, dice, es distinta: «No es solo mantener lugares; es una urbanización del campo». Parte del crecimiento procede de viviendas fuera de lugares habitados, muchas en suelo rústico. «A veces entran por la puerta de una licencia agropecuaria y se regularizan después», apunta.

La lectura es negativa: más dispersión implica más coste por habitante en transporte, basura, sanidad o mantenimiento viario y más presión territorial. Hay además una raíz estructural: la propiedad. «Somos mayoritariamente propietarios de tierra; lo que antes se cultivaba ahora se convierte en solares». Con minifundio y arraigo, la vivienda se ‘desparrama’. «Tenemos tantos castros como parroquias», bromea. A su juicio, cada nuevo punto habitado multiplica kilómetros de redes y hace más difícil concentrar inversión pública. Y agranda la interfaz urbano-forestal, con efectos en paisaje, incendios y biodiversidad.

El riesgo final es social: aislamiento y pérdida de vida comunitaria. «Es un aviso serio de que las políticas no están siendo capaces de ordenar el sistema de asentamientos, el territorio; sigue siendo un problema abierto», concluye.