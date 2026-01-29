Caritas alerta de que la crisis habitacional es ya la principal causa de exclusión

En los últimos años, el acceso a la vivienda se ha convertido en una preocupación compartida por buena parte de la sociedad. El incremento de los sueldos no es paralelo al del precio de los alquileres, la ley de la oferta y la demanda impera en un panorama adverso, en el que uno de cada cuatro hogares gallegos ya presenta algún indicador de exclusión residencial. La situación es grave: más de 78.000 familias, en torno al siete por ciento, soportan gastos excesivos derivados de la vivienda que los sitúan por debajo del umbral de pobreza severa tras pagar el alquiler o la hipoteca.

«La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna», señaló ayer el coordinador técnico del informe para la Fundación Foessa, Thomas Ubrich, quien presentó la última radiografía de la exclusión social de la comunidad gallega de la mano de los representantes de las cinco Cáritas Diocesanas en Galicia. Entre 2018 y 2024 —año al que se refieren los datos del informe—, el precio de los inmuebles aumentó un 21% y el de los arrendamientos un 28%, algo que, apuntó, «está muy por encima del crecimiento de los ingresos reales». «La vivienda se ha convertido en un auténtico cuello de botella para la integración social, dejando de actuar como factor de protección», alertó.

El empleo, insistió, «ya no garantiza salir de la exclusión» y es que, a pesar de que Galicia mejora sus indicadores laborales y el desempleo baja, «la inestabilidad laboral grave sigue afectando al 5,6% de las personas ocupadas». En este sentido, Ubrich quiso desmentir el mito de la «pasividad» de las personas en situación de exclusión o de pobreza en relación a la idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones: «Eso es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia». El análisis, hecho a través de entrevistas a más de 600 hogares, pone de manifiesto que tres de cada cuatro hogares en exclusión social severa activan estrategias de inclusión, como son la búsqueda de empleo, la formación y la activación de redes.