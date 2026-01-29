El campo saca de nuevo los tractores contra Mercosur

«Para defender el campo, para defender Galicia y para decir no al tratado con Mercosur». Este es el móvil que lleva al sector ganadero gallego a retomar las protestas contra el acuerdo económico entre la Unión Europea y Mercosur. Hoy, Santiago acoge una de las treinta tractoradas que hay convocadas en todo el país para protestar contra los acuerdos comerciales y contra los recortes de la Política Agraria Común (PAC).

Las tractoradas también tendrán lugar en Bilbao, Vitoria, Pamplona y en varios puntos de Asturias y Cantabria, de acuerdo a la información facilitada por los convocantes, las asociaciones Asaja, COAG y UPA. El Sindicato Labrego Galego (SLG) también convoca una concentración hoy en Compostela, frente al centro comercial de As Cancelas, para «exigir que la alimentación quede fuera» del acuerdo entre la UE y Mercosur.

Por su parte, las dos asociaciones que convocaron las protestas que se prolongaron durante diez días en el centro de Lugo organizan nuevas movilizaciones desde esta mañana rodeando la Muralla.