El abandono escolar entre los chicos gallegos casi duplica al de las chicas

Entre los «deberes» que la UE pone a sus miembros está el rebajar a menos del 9% en 2030 el porcentaje de personas que abandonan antes de tiempo la educación y la formación. En Galicia el dato más reciente, el de 2025, difundido este miércoles, ha mejorado unas décimas el de 2024, cuando la comunidad se anotaba la peor cifra en cuatro años, pero aun así sigue por encima de ese umbral deseable, al situarse en un 10,42%, a distancia del 8,7 de 2021 que provocó la celebración de la Xunta.

Si en general la comunidad no cumple con el objetivo europeo es debido al comportamiento del indicador en los chavales: son un 13,5% los jóvenes de entre 18 y 24 años que tras la ESO no cursaron FP Básica o de grado medio ni Bachillerato y que no siguen actualmente ninguna formación, sea o no reglada. El porcentaje es un 86% superior al de sus compañeras de pupitre, que ya encajarían en el estándar al que la UE aspira, con un 7,23%. De hecho, es así desde 2018.

Pero, ¿por qué las chicas aguantan más en el sistema educativo que los varones? La respuesta no es simple. Son numerosas variables las que influyen, desde la personalidad del estudiante al entorno cultural y socioeconómico, como advierte el presidente de la Asociación Profesional de Pedagogos/as e Psicopedagogos/as de Galicia (APEGA), José Manuel Suárez. Por un lado, comenta, las mujeres «se dejan llevar menos por impulsos, son «más reflexivas y más conformistas», se «amoldan más» a lo que quiere su entorno, o, como explica otra psicóloga, les importa mucho cumplir las expectativas de familia y profesorado. Suárez lo opone a los varones, quienes toman decisiones «más arriesgadas», señala. Lo ilustra con un ejemplo «extremo": ¿cuántas pilotos hay en Fórmula 1? La situación se reproduce, añade, en comportamientos como el consumo de drogas.

El abandono educativo temprano en general tiene también que ver con la situación económica de las familias. Uno de los estudios del Gobierno central sobre el tema recoge que la evolución del indicador en España presenta «una fuerte asociación con la tendencia del ciclo económico». El abandono prematuro, explican, estaría «relacionado con las oportunidades de empleo». Suárez cita este factor, alude a que entre los chicos hay un mayor afán de «independencia» y que el abandono es mayor en aquellos lugares con más trabajo. Ofrecerles la vía de FP y que vean para qué sirve aquello que están estudiando, como hace ahora Galicia, le parece que es una «buena» solución para aliviar las cifras, pero advierte que la diferencia va a persistir.

La repetición escolar

Una de las cuestiones que se relaciona con el abandono educativo es la repetición de curso. Aunque la nueva legislación la relega a una medida extraordinaria, todavía sigue pasando factura, sobre todo en la ESO. También ahí son los chavales los más afectados y hay docentes que advierten de que en esa etapa los adolescentes llevarían «retraso» en cuanto a «maduración» con respecto a sus compañeras.

Otros expertos especulan con que es posible que las mujeres estén «más orientadas al largo plazo que los hombres», lo que se sumaría a su mayor rendimiento. No es casual que las mejores notas, desde el instituto a la facultad, e incluso en las oposiciones, las saquen las chicas. Suárez apunta que las mujeres tienen «más capacidad retentiva».

Con estrategias como EdugalIA la Xunta tiene presente ese desfase entre sexos. Una de sus metas es atajar el abandono escolar, que se considera la «antesala» del abandono educativo temprano y en el que influye el retraso educativo acumulado en las etapas escolares, donde juega un rol el absentismo.