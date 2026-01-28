El pleno de Monforte aprueba un sueldo para Tomé de 62.555 euros

José Tomé, apartado de la Presidencia de la Diputación de Lugo, tras una denuncia por acoso sexual presentada en el canal interno del partido, cobrará 62.525 euros como alcalde de Monforte. El pleno municipal de este ayuntamiento aprobó ayer esta asignación al regidor, iniciativa que contó además con el apoyo de los ocho ediles del PSOE.

Tomé, que ya está fuera de las filas socialistas, conserva su acta en la Diputación y también sigue como alcalde de Monforte, donde hasta ahora no cobraba salario pues tenía el que le correspondía como presidente de la corporación provincial lucense: 79.978 euros.

Al cesar como presidente de la Diputación y perder su sueldo, propuso al pleno municipal un decreto que le reconociese la dedicación exclusiva y un salario de 62.555 euros.

La propuesta salió adelante con nueve votos a favor de los integrantes del gobierno municipal —ocho del PSOE y el del propio Tomé— y el rechazo de toda la oposición.

Noticias relacionadas

Tomé defendió que el sueldo que ahora percibirá es 17.400 euros inferior al que cobraba en la Diputación.