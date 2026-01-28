El Parlamento rechaza por unanimidad recortes los fondos de la PAC
Se aprueba hoy la Lei do Clima con solo los votos del PP mientras la oposición la ve poco ambiciosa
REDACCIÓN
Unanimidad en el Parlamento gallego para instar al Gobierno central a que se oponga a cualquier «reducción sustancial» de los fondos destinados a la Política Agraria Común (PAC). Todas las fuerzas mostraron su conformidad con esta medida, aunque discreparon acerca de las formas en las que canalizar este descontento y en su grado de crítica hacia las decisiones de la Comisión Europea.
Así pues, la propuesta presentada por el grupo popular llama a «impulsar una posición común entre los estados miembros de la Unión Europea» para que la PAC cuente con «una financiación adecuada» que permita un nivel de vida «justo» para agricultores y ganaderos, compatible con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Desde la oposición, BNG y PSdeG mostraron su conformidad con el fin último de esta proposición no de ley, que deberá votarse en el pleno de hoy; pero presentaron enmiendas para pedir, por parte de los nacionalistas, que se rechace también el incremento del gasto militar impulsado por la Comisión Europea y, en el caso de los socialistas, para matizar la forma en que el Parlamento se dirige al Gobierno español.
El primer pleno del año en el Parlamento dará luz verde hoy además a la Ley del clima, la primera norma de estas características que se aprueba en la Cámara autonómica y que contará con el respaldo del grupo popular pero no de los grupos de la oposición, BNG y PSdeG, que lamentan que la Xunta no aprovechase el texto para emprender una verdadera lucha contra el cambio climático.
