Los microcursos de las empresas no podrán pasar de 100 horas
El decreto que regula las microcredenciales entra en vigor en un mes
Hace menos de un año, la Xunta anunciaba que Galicia impulsaría microformaciones adaptadas al sistema productivo y que en Galicia se regularía un modelo «ágil, flexible y no reglado» que permitiese a los trabajadores adquirir y validar nuevas destrezas adaptadas a la demanda para mejorar su capacitación. Ese objetivo está más cerca de hacerse realidad con la publicación en el Diario Oficial de Galicia del decreto, que el Gobierno gallego define como «pionero», que establece las reglas del juego y que permitirá a la empresas, asociaciones profesionales o clústeres crear e impartir formación certificada a su medida, que «realmente necesitan», y corta.
De hecho, una de las características que deberán cumplir esas microformaciones es hacer honor a su nombre, con un mínimo de 10 horas y un máximo de 100. Otro de los requisitos es que las enseñanzas no se oferten en el sistema reglado. La norma fija que las microcredenciales «deberán alinearse con las demandas actuales y emergentes del tejido productivo no cubiertas por la oferta de aprendizaje formal» y las competencias adquiridas deben ser «pertinentes y aplicables en el ámbito profesional» y orientadas al mercado.
El decreto, que entra en vigor en un mes, se implantará de forma «progresiva», explican desde la Consellería de Emprego, regula el Marco Galego de Microcredenciais para o Traballo y supone supeditar esas formaciones, que irán certificadas tras una evaluación final, de carácter obligatorio, a un sistema «público de calidad, verificación y trazabilidad».
La normativa permitirá que las formaciones se impartan de forma presencial, telemáticamente o de forma combinada y la intención de la Xunta es que los trabajadores, ya sean ocupados o desempleados, dispongan de una «vía rápida para actualizar competencias, adaptarse a los cambios tecnológicos y mejorar sus oportunidades laborales sin tener que cursar formaciones largas».
