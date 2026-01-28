¿Cómo mejorar mi inglés si soy ‘profe’ en Galicia?

La Xunta presentó este martes a los sindicatos las plazas para estancias en el extranjero para la formación en idiomas, que este año serán 308. Los beneficiaros no solo podrán mejorar su competencia ligüística y comunicativa y "actualizar" su metodología de enseñanza gracias al contacto directo con hablantes nativos, sino que lo harán con formación, alojamiento y transporte incluidos. La Consellería de Educación destinará para ello al programa PIALE un millón de euros.

La iniciativa, que busca formar a "un profesorado actualizado y con un nivel de competencia comunicativa óptimo", presenta dos modalidades. Por un lado, los beneficiarios, en un proceso de inmersión en aulas de una materia equivalente, pueden integrarse en la vida escolar, sin obligaciones lectivas, en centros escolares de Canadá, Francia o Portugal durante dos semanas en el primer trimestre del curso. En años anteriores Canadá, Portugal y Francia fueron los destinos para quienes resultaron elegidos en esta primera opción, en la que este año se ofrecen 65 vacantes.

La segunda vía es la asistencia a cursos de formación durante dos semanas en un país extranjero (Reino Unido, Francia, Portugal o Alemania) durante el mes de junio. Esta es la alternativa con más plazas, con un total de 243.

Se priorizarán aquellos que no se beneficiaron del programa en las últimas cinco convocatorias.

Demandas sindicales

El Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) está destinado a profesorado de lengua inglesa, francesa, portuguesa y alemana, de Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación profesional, escuelas oficiales de idiomas y ensinanzas de régimen especial. Una de las demandas que realizó este martes la CIG durante la Mesa Sectorial para analizar la convocatoria de 2026 es que se extienda la posibilidad de acogerse al programa de los docentes de italiano y que se incrementen las opciones para el profesorado de portugués, recordando que la Lei Paz Andrade insta a la Administración autonómica a "promover" esa lengua.

Otro de los peros de sindicato es que el programa sea gestionado por una empresa adjudicataria, dados los "constantes problemas" que surgen por esa razón. De ahí que reclame a la Xunta asumir ella misma el cometido. El anuncio de licitación para el programa PIALE se publicó hace dos semanas en la Plataforma de Contratación de la Xunta.