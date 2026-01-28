Empresarios del Noroeste piden agilidad a las obras del Corredor Atlántico

Las patronales de Galicia, Asturias y Castilla y León mantuvieron ayer una reunión telemática con el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, para reivindicar el despliegue de las infraestructuras necesarias que permitan una correcta conexión del noroeste del país con el resto de España y con Europa. Además urgen dar más agilidad a las obras del Corredor Atlántico que «van a un ritmo muy por detrás» de otras áreas como el Mediterráneo.

En la reunión participaron el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites; la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Castilla y León, Juan María Vallejo, que han puesto sobre la mesa propuestas y demandas conjuntas de las tres organizaciones empresariales.

Así, reivindicaron una planificación equilibrada y simultánea en el desarrollo del corredor; la necesidad de acelerar inversiones para garantizar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades e insistieron en la importancia del respaldo del Ejecutivo comunitario para la cohesión y vertebración territoriales en el Noroeste.

Según explicó, Galicia, Asturias y Castilla y León representan en torno al 12 por ciento del PIB español. Sin embargo, durante los últimos años, no han sido capaces de mantener el ritmo de crecimiento de España y por lo tanto de converger con el PIB de la Unión Europea.

Por estas cuestiones, CEG, FADE y FELE incidieron en que el futuro desarrollo de sus territorios depende fundamentalmente de atraer empresas e inversiones, para lo cual el peso de la industria debe llegar al 20 por ciento del PIB; dimensionar y profesionalizar las empresas existentes, así como de atraer a jóvenes y profesionales que puedan desarrollar en estos territorios sus carreras profesionales y sus proyectos de vida y conseguir que quienes tienen aquí su origen encuentren las oportunidades que necesitan para quedarse. En este contexto, las organizaciones empresariales denunciaron que las regiones del noroeste no han sido priorizadas a la hora de planificar las infraestructuras, no solo de transporte, sino en general.

Las patronales reclaman la incorporación «efectiva» del noroeste en el mapa de autopistas ferroviarias y piden la implementación del Plan Director del Corredor Atlántico y constituir la comisión de seguimiento que permita articular la «imprescindible» cooperación público-privada.

Según denunciaron, en este momento, CEG, FADE y FELE no conocen el detalle del plan director ni las previsiones de ejecución ni los términos específicos de las actuaciones. «Es indispensable» contar con el documento del plan y las inversiones previstas», piden.