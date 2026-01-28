Galicia esquiva la borrasca Kristin, pero el Atlántico contraataca con viento, nieve y fuerte oleaje

Sin tiempo a reponerse de las más de 1.200 incidencias que Joseph ha dejado en Galicia entre el lunes y el martes, este miércoles nuestra comunidad esquiva los efectos de la borrasca Kristin -que azota a media España con un temporal de nieve-, pero recibe el envite de un nuevo frente atlántico que mantiene activos los avisos por viento, nieve y fuerte oleaje en el litoral.

El pronóstico de MeteoGalicia es claro: «A borrasca Kristin atópase arestora no centro peninsular e desprázase rapidamente cara ao leste deixando un temporal de vento, chuvia e neve. Esta borrasca non afecta a Galicia».

Así con todo, el tiempo desapacible con el que hemos amanecido este miércoles en nuestro territorio está provocado por la influencia de las bajas presiones que se sitúan al oeste de Irlanda y que nos envían un nuevo frente atlántico. Durante esta tarde se esperan lluvias generalizadas que podrán llegar a ser localmente fuertes en las provincias de Lugo y Ourense.

En cuanto las temperaturas mínimas, se mantienen sin cambios. En la capital lucense los mercurios han descendido hasta 1 grado positivo la pasada madrugada, mientras que en Ourense o Santiago han bajado hasta los 3 y 5 grados respectivamente. La cota de nieve se sitúa en los 1000 metros y varios concellos del interior de Lugo y Ourense continúan en alerta amarilla por acumulaciones que pueden llegar a los 10 centímetros. De hecho, este fenómeno ha obligado a restringir el paso de vehículos pesados por la Autovía del Noroeste (A-6) y la carretera Nacional 6 esta mañana, en ambos casos a su paso por el municipio lucense de Pedrafita do Cebreiro, donde también hay dificultades para circular por vías de la red secundaria.

Un agente de la Guardia Civil alerta del peligro por la nieve en la autovía A6 en Lugo / ELISEO TRIGO (EFE)

También será una jornada de fuertes rachas de viento. En Costa da Morte, en las Rías Baixas y en el noroeste de la costa de A Coruña está activada la alerta amarilla por ráfagas que pueden llegar a los 70-80 km/h, mientras que en todo el litoral gallego se mantiene activa la alerta naranja por mala mar.

Mañana se extienden los avisos por viento

La jornada de este jueves seguirá pasada por agua en Galicia. Además, los avisos por fuertes rachas de viento, que superarán los 70 km/h, se extienden a todo nuestro territorio. Según la web de MeteoGalicia, mañana quedaremos "nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, con ventos de compoñente marítimo".

Los chubascos y los fuertes rachas de vientos serán protagonistas la jornada del jueves en Galicia / Carlos Castro // E.P.

De esta manera, se espera un comienzo de día con cielos nublados y chubascos, que serán más probables en las zonas altas y en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Ya por la tarde se extenderán a toda la comunidad y serán en forma de nieve en los puntos más altos de Galicia. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso.