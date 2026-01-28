Desarticulada en Ferrol una banda que repartía cocaína 'a domicilio' en patinete

Agentes de la Policía Nacional han dado por desarticulada una organización que distribuía cocaína en la comarca de Ferrolterra con un sistema «profesionalizado» de 'servicio a domicilio' las 24 horas, con teléfono de pedidos y reparto mediante patinetes eléctricos y vehículos.

La intervención, denominada operación Oxford, culminó el miércoles 21 de enero con la detención de seis personas en Ferrol y Rubí (Barcelona).

La investigación había comenzado a mediados de 2025 bajo la coordinación de la Comisaría de Ferrol-Narón y contando con la participación de la UDYCO de Barcelona.

El operativo se inició gracias a la colaboración ciudadana, que alertó sobre la presencia de varios varones distribuyendo estupefacientes en el barrio ferrolano de O Inferniño.

La red presentaba una estructura organizada y un funcionamiento profesionalizado. Así, se encargaban de la gestión de pedidos, centralizando la demanda a través de un único teléfono de atención ofreciendo un servicio de 24 horas y las entregas las realizaban mediante repartidores que usaban tanto vehículos particulares como patinetes eléctricos.

Para evitar ser detectados, la banda rotaba a sus vendedores cada dos o tres meses, enviándolos de vuelta a Madrid o Barcelona tras su periodo de actividad en Ferrol.

La intervención policial ha permitido desactivar seis puntos negros de venta al por menor en la ciudad de Ferrol. En el transcurso de los registros, los agentes se incautaron de más de 10.000 dosis de cocaína de gran pureza, 60.000 euros en metálico, tres vehículos y diverso material para la manipulación y adulteración de la droga.

Además, en la localidad de Rubí, se detuvo a uno de los proveedores de la organización. En este registro se localizó una plantación de marihuana donde trabajaban tres personas en situación irregular, que también fueron arrestadas.

Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión para uno de los seis detenidos.