La demanda de vivienda pública se dispara tras las promesas de la Xunta de construir pisos asequibles: 6.000 gallegos inscritos en dos meses

El impulso que la Xunta está dando a la construcción de vivienda pública ha tenido "un efecto llamada" sobre muchos gallegos que llevaban tiempo buscando un hogar a precio asequible. Los demandantes de inmuebles protegidos se han disparado y ya superan los 28.400. En solo dos meses el crecimiento ha sido exponencial: un total de 5.700 personas se inscribieron en el registro del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para optar a un piso en propiedad o alquiler. Son un 20 por ciento más que a finales de noviembre pasado y casi duplican la cifra de hace un lustro.

Aunque las estadísticas del Rexistro de Demandantes son públicas y se actualizan prácticamente a diario, desde Navidades dejaron de estar accesibles pues, según la Consellería de Vivenda, se estaba renovando la imagen de la web. El PSdeG llegó a denunciar el "apagón informativo" y acusó a la Xunta de intentar "manipular las estadísticas", que a finales de noviembre cifraban la demanda de vivienda en 22.680 personas. "Los datos no estuvieron disponibles para ocasionar menos molestias a la ciudadanía", apunta el departamento de María Martínez Allegue.

Y una vez actualizada la web, el número de demandantes ha crecido sustancialmente hasta los 28.414, la cifra más alta de su historia. Este incremento supone que cada día cien gallegos se apuntan a este registro en busca de una vivienda, lo que es sintomático de la crisis habitacional que existe con poca oferta de vivienda pública y precios disparados en el mercado libre.

Encarecimiento de precios

La vivienda se ha convertido en una emergencia social ante las dificultades de muchas familias para acceder a un alquiler económico o de comprarse un piso. Por poner un ejemplo, en Vigo el precio de una vivienda supera ya los 2.400 euros el metro cuadrado, la cifra más elevada desde 2010. Y el alquiler tampoco es una opción, pues su coste también alcanza máximos históricos. En las ciudades apenas el 5 por ciento de los arrendamientos bajan de los 600 euros.

En este contexto, la Xunta ha convertido las políticas de vivienda en una prioridad. Aunque durante años apenas se edificaron inmuebles públicos, la Consellería de Vivenda está dispuesta a recuperar el tiempo perdido. Esta misma semana anunció que ampliaba su meta de construcción de vivienda de promoción pública. Había prometido 8.000 y la mayoría ya estarán en marcha este año. Por eso ahora se fija el objetivo de alcanzar las 10.000 en el año 2030. Además, el Gobierno gallego desarrollará suelo residencial para la construcción de 25.000 nuevas viviendas, de las cuales 20.000 serán protegidas

La promesa de más inmuebles públicos ha animado a muchos gallegos a apuntarse al registro de demandantes. "Es lógico que siendo la vivienda uno de los principales ejes de las políticas de la Xunta y ante la próxima finalización de los primeros pisos de la legislatura se esté produciendo en estos meses un efecto llamada, que está incrementando notablemente el número de demandantes", explican desde el departamento de María Martínez Allegue.

La Xunta achaca así el incremento en el número de demandantes en casi 6.000 personas a que "las políticas de vivienda de la Xunta están llegando a los ciudadanos y son apreciadas por los mismos".

Opciones

El alquiler sigue siendo la opción predilecta de los demandantes de vivienda. Así, un total de 20.800 gallegos (el 73 por ciento) esperan por un arrendamiento (3.500 más en dos meses), de los cuales 5.300 buscan en concreto que tenga opción a compra. Sin embargo, lo que más ha crecido desde noviembre es la búsqueda de un piso para comprar. De 5.300 personas que querían adquirir un inmueble se ha pasado a 7.500, un 42 por ciento más.

Y la demanda se concentra en las urbes, con ocho de cada diez demandantes. Vigo se sitúa a la cabeza (9.096 inscritos), seguida de A Coruña (5.934), Pontevedra (1.837), Santiago (1.555), Lugo (1.706), Ourense (1.025) y Ferrol (672).