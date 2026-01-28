La borrasca explosiva Kristin deja cuatro muertos en Portugal y un millón de hogares sin electricidad

Más intenso que en España y con peores consecuencias es como se ha comportado Kristin en Portugal. Las fuertes ráfagas de viento y precipitaciones han provocado la muerte de dos personas, una de ellas en el área metropolitana de Lisboa y otra en el distrito vecino de Leiria, además de dejar a un millón de hogares sin electricidad.

La primera víctima falleció después de que un árbol cayera sobre el coche en el que se encontraba, en Vila Franca da Xira, otra fue alcanzada por una chapa metálica, una tercera fue encontrada en parada cardiorrespiratoria en una obra y una cuarta quedó atrapada en «la estructura de una vivienda».

Durante la noche del martes se registraron más de 2.600 incidencias, principalmente caídas de árboles y estructuras, limpiezas de vías e inundaciones, que se registraron mayoritariamente en los distritos del litoral y próximos a Lisboa. "En este momento existen muchas limitaciones, especialmente en lo que se refiere a las comunicaciones, las vías de circulación, la distribución de red eléctrica", explicó la portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil Daniela Fraga, Fraga.

Y es que todo el país amaneció en alerta por los fuertes vientos, de hasta 200 km/h, debidos a la llegada de Kristin, con la nieve en cotas bajas, lluvias torrenciales y olas de hasta 14 metros en la costa. "Un fenómeno extremo, con muchas incidencias en simultáneo", enfatizó Fraga.

A las seis de la mañana, la avería de una subestación eléctrica dejó alrededor de un millón de hogares sin electricidad en los distritos de Guarda, Coímbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém y Setúbal, en el interior y costa del centro portugués. Hacia las nueve de la mañana, la cifra se había reducido ya a 753.000 hogares.

Los daños afectan sobre todo a las infraestructuras civiles: decenas carreteras permanecen cerradas en todo el país y, durante la mañana, algunas de las principales líneas férreas tampoco funcionan.