Cómo acceder a una vivienda pública en Galicia: requisitos, sorteos y plazos del IGVS

Las primeras viviendas públicas comprometidas por la Xunta para esta legislatura estarán ya finalizadas este año. Hasta 2030 se construirán en total 10.000 pisos públicos para alquiler o compra a precios asequibles. Pero, ¿cómo acceder a uno de estos inmuebles? Es requisito imprescindible anotarse en el Rexistro de Demandantes del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Para ello es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos y después se fía todo a la suerte, pues las viviendas se sortean entre los interesados.

Para apuntarse los solicitantes deben acreditar que ni ellos ni ningún otro miembro de la unidad familiar son ya propietarios de una vivienda. Además, deben cumplir con los requisitos de renta que se exigen para cada tipo de inmueble. Y cuando se formalice la solicitud han de especificar el tipo de vivienda que se busca, si es en régimen de compra, de arrendamiento o de alquiler con opción a compra, y en qué concello debe estar ubicada.

Una vez se forme parte del registro, los inscritos podrán participar ya en los sorteos de las viviendas públicas que se vayan finalizando. Si se trata de un inmueble de nueva construcción promovido por el IGVS, cuando esté finalizado se realizará un sorteo entre todas las personas solicitantes y se publicará la lista provisional de adjudicatarios y también la de los que quedan a la espera, por si falla alguien. Después se abre un periodo de reclamaciones y a los tres meses se publica la relación definitiva de beneficiarios.

Si se trata de una vivienda de protección impulsada por promotores privados o promovida por otras administraciones públicas el procedimiento es similar. Una vez obtenida la calificación provisional y la licencia municipal, y con anterioridad a la calificación definitiva, el promotor solicitará el inicio del procedimiento de selección. Después, se enviará un aviso mediante SMS a las posibles personas adjudicatarias para que puedan manifestar su interés en participar en el sorteo.

Las personas interesadas deberán manifestar que están interesadas en participar en el sorteo en un plazo máximo de quince días hábiles. Cuando se publique la relación definitiva de admitidos se realizará el sorteo ante notario y se publicará en la página web del IGVS el nombre de las personas adjudicatarias y de reserva, en la que se indicarán todos los trámites necesarios para la formalización del contrato.

Segunda mano

El proceso cambia si se trata de viviendas públicas en segunda transmisión. Es decir, propiedad de un particular que quiere venderla o ponerla en alquiler. La Xunta decidió que a partir de 2025 todos los pisos de protección mantendrán esta calificación de forma indefinida y ya no se podrán comercializar en el mercado libre.

Si lo que se vende o se alquila es un inmueble de segunda mano que fue una promoción del IGVS, los interesados en comprarla o arrendarla que estén en el registro deberán manifestar que están interesados y participarán en un sorteo para su adjudicación.

Solo hay una forma de esquivar los sorteos para conseguir una vivienda pública. Se trata de los pisos de protección, que fueron construidos por promotores privados. Si el actual dueño quiere vender o alquilar puede negociar directamente con la persona interesada. Eso sí, el Registro de Demandantes de Vivienda de Galicia verificará que la unidad familiar o de convivencia interesada cumpla los requisitos necesarios para acceder al inmueble, sin que sea necesario realizar ningún sorteo. La persona o personas vendedoras o arrendadoras deberán respetar en todo caso el precio máximo establecido.