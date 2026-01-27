El Vaticano tiene constancia del interés de la comunidad en la visita del Papa

En la Xunta no hay ninguna duda que, de venir a España, sería una «magnífica noticia» que el Papa León XIV visitase Galicia. Así lo explicó ayer cuestionado al respecto el presidente autonómico, Alfonso Rueda, que consideró que la visita sería «casi inexcusable» en un año Xacobeo como es el 2027.

El Vaticano, continuó el presidente, «conoce perfectamente» el interés no solo de la Xunta, sino de «una parte muy importante de los gallegos» en que el Papa visite Galicia en el entorno del Xacobeo. «Parece que este año no, ojalá sea el año que viene. Ahí tenemos que permanecer a la espera y hacer gestiones de diplomacia vaticana», indicó al respecto.

Relacionada con esta cuestión, también ayer el presidente anunció la aprobación en el Consello del decreto que regula el uso de la marca Xacobeo 2027, que establece las distintas formas para aplicar el logotipo en todas las acciones de comunicación, y supone «un paso más» en la planificación de este evento «fundamental» para la comunidad.

Explicaciones sobre el AVE

Por otro lado, cuestionado sobre la limitación temporal de la velocidad máxima en un tramo del AVE en Galicia y por la seguridad general de las vías, Rueda explicó que por ahora no ha recibido información del Ministerio de Transportes, esgrimiendo que las explicaciones deberían llegar «esta semana».

Estas explicaciones sobre porqué se decidió reducir la velocidad, aseguró, son necesarias, porque «hay gente que puede tener miedo o, como mínimo, prevención para viajar en ferrocarril viendo las decisiones que se están tomando y la falta de explicaciones» sobre el accidente de Adamuz. De no recibirlas, el Ejecutivo autonómico no descarta realizar su propia auditoría sobre el estado de las vías, aunque espera que no sea necesario llegar a ese punto porque significaría que España es un «Estado fallido», aseveró.