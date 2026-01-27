El Sergas vuelve a citar a los gallegos para probar la vacuna del virus respiratorio sincitial

El Sergas vuelve a convocar a los adultos de Galicia para participar en el ensayo clínico que busca comprobar si la vacuna Abrysvo, una de las vacunas frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), reduce el riesgo de hospitalización asociado a esta infección.

Este aviso llega dos semanas después de la primera convocatoria. Solo en el Área Sanitaria de Vigo, casi medio millón de personas fueron llamadas a participar durante el fin de semana del 17 y 18 de enero. Al final del primer día, en el Chuvi se consiguieron reclutar 717 personas, un 0,14% de los llamados. En todo ese fin de semana en Galicia se alcanzaron los 10.442 participantes.

Como recogíamos en FARO durante la convocatoria de hace unas semanas, la vacunación frente a este virus comenzó en Galicia por los neonatos y lactantes, con una cobertura que ronda el 90%. Esta inmunización frente a la principal causa de hospitalización por infección respiratoria en menores de un año en otoño e invierno ha demostrado una eficacia muy alta, con un descenso en picado de los ingresos.

El VRS causa síntomas parecidos a los de un resfriado, como dolor de garganta, tos o congestión nasal. Es más problemático en lactantes, en los que es la principal causa de bronquiolitis, y en mayores o pacientes crónicos, en los que puede ocasionar problemas pulmonares graves.

A finales de noviembre, el Sergas ya invitó a los mayores de 60 años a participar en este estudio. El siguiente paso era ofrecerlo a adultos menores de 60 años con factores de riesgo. Como no se ha alcanzado el tamaño de muestra esperado, se invita al resto de adultos.

Dónde y cuando participar en el ensayo

El SMS vuelve a convocar a los adultos del Área Sanitaria de Vigo en la planta 0 del Hospital Álvaro Cunqueiro, en la zona de docencia, este sábado y domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Estos mismos días, 31 de enero y 1 de febrero, la jornada extraordinaria de vacunación también tendrá lugar en diversos hospitales del resto de áreas gallegas.

50% de posibilidad de pinchazo

Si decide participar, el personal de Enfermería le ofrecerá una hoja con toda la información pertinente y tendrá que firmar un documento de consentimiento. De forma aleatoria, el sistema determinará si le pinchan la vacuna o lo registran como grupo de control. Así que tiene el 50% de posibilidades de que le vacunen.

Tras esto, no tendrá que hacer nada. Ni visitas ni llamadas. Se realizará seguimiento informático a través de las bases de datos del sistema de vigilancia epidemiológica de Galicia y a través de la historia clínica de cada participante. Se mantendrá hasta el 31 de mayo de 2028 y solo el equipo investigador del estudio podrá acceder a su historia clínica.

Los efectos secundarios, explican fuentes del Sergas, son similares a los de otras vacunas. Estos van de hinchazón o enrojecimiento en el lugar de la inyección a cansancio o dolor de cabeza. Lo habitual, apuntan, es que, en el caso de aparecer de estos síntomas, se resuelvan en un periodo de uno a tres días.