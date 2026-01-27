La segunda fase de Xenoma Galicia comienza en febrero

A partir del próximo mes la Xunta pondrá en marcha la segunda fase del proyecto Xenoma Galicia, con el que aspira a recopilar muestras de ADN de 400.000 gallegos para detectar enfermedades antes de que aparezcan y poder ofrecer tratamientos tempranos.

En 2025 se llevó a cabo la etapa piloto, en la que se recogieron muestras de 1.000 personas y se detectaron 19 variantes de riesgo que ya están en tratamiento. Ahora, a partir de febrero, comenzará la segunda fase, y lo hará en el área sanitaria de Santiago de Compostela, donde el Servizo Galego de Saúde citará a 2.800 personas. Después, se comenzará a llamar a gente del resto de Galicia hasta obtener muestras de 5.000 personas.

El procedimiento es sencillo: a los participantes se les envía un dispositivo de autotoma con las instrucciones para recoger su propia muestra, que después deben entregar en su centro de salud. Posteriormente, se envían a la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, donde se analizan.