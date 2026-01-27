Sanidade reprocha al Gobierno que apruebe el Estatuto Marco sin negociar con los médicos
La Xunta avisa que el acuerdo no evita nuevas movilizaciones y recuerda que en diciembre ya se suspendieron 60.000 atenciones médicas en Galicia
La Xunta cargó este martes contra el Ministerio de Sanidad por aprobar un Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud sin «una negociación real con los médicos» y advirtió que el pacto alcanzado con los sindicatos SATSE, CCOO, UGT y CSIF no servirá «para evitar las movilizaciones» anunciadas, pues las centrales que representan exclusivamente a los facultativos están en contra.
«Es una irresponsabilidad que el Ministerio de Sanidad no quiera hablar con los médicos: «No se puede hacer sanidad ni medicina sin los médicos», lamentó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
La consellería recordó el impacto que tuvieron los cuatro días de huelga médica convocada en diciembre contra el Estatuto Marco: más de 60.000 atenciones médicas suspendidas en Galicia y, entre ellas, casi 1.100 cirugías que tuvieron que ser reprogramadas. Caamaño explicó que ahora el objetivo es «recuperar el tiempo perdido».
Desde el Sergas, sin embargo, no se atreven aún a evaluar el impacto que tendrá la aplicación del nuevo Estatuto Marco, que reduce de 24 a 17 horas del tiempo máximo de guardia, que no podrá solaparse con la jornada ordinaria.
Desde Sanidade advierten que el texto aún tendrá que ser tramitado en el Congreso y el Senado, donde el Gobierno «no tiene mayoría suficiente». «Y falta una memoria técnica, una memoria económica y otra jurídica», aclaran.
