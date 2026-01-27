El balance que deja Joseph: más de 1.200 emergencias con 164 accidentes de tráfico

Superado el aviso rojo por la intensidad de la borrasca Joseph llega la hora de hacer balance. El temporal ha provocado más de 1.200 incidencias atendidas por la agencia gallega de emergencias (Axega), entre los que se encuentran unos 164 accidentes de tráfico, en su inmensa mayoría relacionados con el estado de las carreteras derivadas de las condiciones climatológicas.

Hasta las 18.00 horas de ayer, se habían producido, según la información facilitada por el 112, 388 incidencias en Galicia y 30 accidentes de tráfico.

Pero lo peor del temporal vino después, ya en esta pasada medianoche. Así, desde las seis de la tarde de ayer y hasta las 08.00 horas de este martes, se contabilizaron más de 800 incidencias relacionadas con la meteorología adversa. La provincia de Pontevedra. Como sucedió ayer, es la más castigada. De hecho, el aviso rojo ponía el foco en 16 de sus concellos.

Así, según la información de la central de emergencias, en las últimas horas hubo muchos siniestros ocasionados por objetos y vegetación presentes en la vía, debido a árboles, desprendimientos de tierra y piedras.

Desde la tarde del lunes hasta esta mañana hubo un total de cuatro accidentes en los que fue necesaria la intervención de los bomberos para rescatar a personas; 51 sucesos en los que hubo heridos -sin necesidad de excarcelación- y un total de 79 accidentes sin heridos.

Los equipos de emergencias realizaron 233 intervenciones por la caída de árboles; inundaciones en carreteras, calles y bolsas de agua (89); caída de cables, postes, carteles y señales de tráfico (72); objetos desplazados en la vía (56), desprendimientos de tierra y piedras (47); inundaciones en viviendas, garajes y bajos comerciales (38), derrumbes (14) y huecos en el pavimento (10).

La climatología adversa provocó que un árbol cayese encima de un vehículo en Ponteareas (EP-4005) y Castro de Rei (LUP-1611), la inundación de una vivienda y el aparcamiento del colegio Xacinto Amigo Leira, en Val do Dubra.

Asimismo, el desbordamiento del río Umia en Caldas de Reis afectó a varios vehículos estacionados y garajes y, además, varios conductores fueron sorprendidos por riadas o desbordamientos de ríos próximos, como en Viviero y en Portas.

El viento también provocó el levantamiento de un tejado de una casa en Salvaterra de Miño y del cuartel de la Guardia Civil en Sanxenxo.

La borrasca Joseph dejó más impacto en la provincia de Pontevedra con 384 incidencias, seguida de A Coruña (268), Lugo (95) y Ourense (64).