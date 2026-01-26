El PSdeG acusa a la Xunta de «improvisación» con la minería
REDACCIÓN
Santiago
El PSdeG cargó ayer contra la política minera de la Xunta, a quien acusa de funcionar en base a un «modelo improvisado». Ante esta situación, la diputada socialista Patricia Iglesias avanzó que registrará en el Parlamento varias iniciativas para exigir explicaciones sobre las «irregularidades» que rodean a diferentes explotaciones.
«La Xunta habla de minería estratégica, pero lo que practica es minería sin plan ni control y llena de irregularidades que acaban en los tribunales», censuró la parlamentaria.
