Medio Ambiente solicita al TSXG que se puedan cazar lobos: «Están desapareciendo perros»

Hace un año la Consellería de Medio Ambiente advertía que los ataques de lobos se habían incrementado un 72 por ciento en Galicia tras el veto a su caza. Ahora la Xunta asegura que «los ataques van a más» y por ello va a reclamar del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que levante la suspensión de la caza al lobo en la comunidad para para retomar el «plan de gestión». Así lo anunció esta mañana la conselleira, Ángeles Vázquez, que mantuvo un encuentro con representantes de concellos que concentran «un número importante de ataques».

Vázquez advirtió que hay zonas en que personas mayores «dejaron de pasear» por el posible peligro mientras en otros sitios «están desapareciendo los perros». «No los tenemos contabilizados, pero son un buen número», indicó. Además, la conselleira ha informado de que ya hay cerdos que están siendo atacados, algo que antes no era habitual.

Respecto a los perros como víctimas, hace dos días Luis Fidalgo, presidente de la Federación Gallega de Caza, reconocía que «el lobo ha aprendido a cazar perros» después de que el Tecor Castromaior-A Gracia, de las afueras de Santiago, advirtiera de la muerte de tres perros de caza por ataques de lobo en menos de un mes.

Un año sin modificación legal

Respecto a la decisión de apelar al TSXG para que levante la suspensión de la caza, la conselleira destacó en que, «en su día», desde la Xunta se hizo «todo el trabajo necesario para dar cobertura y seguridad» a los municipios y ganaderos, sin embargo las actuaciones se paralizaron debido a la suspensión determinada por el TSXG que, en el pasado octubre, apuntó en un auto que «el estado de conservación de la especie sigue siendo precario».

«A pesar de que la ley permite nuestro plan de gestión --hacer controles del lobo, en aquellas zonas donde hay un mayor número de ataques y hay una mayor peligrosidad--, fue el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el que nos ha paralizado esas actuaciones», lamentó, para añadir que dicha suspensión está en vigor desde «hace un año» y que «los ataques van a más».

Así, alegó, ahora se producen «diez ataques al día» --antes eran nueve-- y que en ayuntamientos como Cercedo-Cotobade (Pontevedra) y Curtis y Ferrol (A Coruña) se ha producido una «concentración muy importante» de embestidas. En el municipio pontevedrés, de hecho, se produce un ataque cada día y ya se han registrado 96. «En este escrito lo que se va a solicitar es que se levante la suspensión porque se suspendió y nunca más se volvió a escuchar absolutamente nada», enfatizó Vázquez.