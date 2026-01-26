Borrasca Joseph: 30 accidentes con 17 heridos en 12 horas y trenes suspendidos entre Ourense y Santiago

Galicia encara el inicio de semana bajo un nuevo episodio de meteorología adversa. Las intensas lluvias que trae la borrasca Joseph están complicando la circulación en los viales de la comunidad. En apenas doce horas, entre la pasada medianoche y las doce de este mediodía, la central de emergencias 112 Galicia atendió un total de 70 incidencias, de las que 30 fueron accidentes de tráfico con 17 personas heridas. Así lo confirmó hace escasos minutos el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que comparece en estos momentos ante los periodistas tras la celebración de la reunión semanal de su Gobierno.

Rueda subrayó que todos los servicios de emergencias se mantienen en situación de alerta ante la previsión meteorológica. Se estima que las mayores complicaciones podrían darse en torno a las 21.00 horas por la acumulación de precipitaciones durante toda la jornada.

Por ahora el temporal no ha causado incidencias en Compostela, según fuentes de Bomberos de Santiago, pero a la suspensión de clases y la alerta de inundaciones tras el aviso rojo por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra -el resto de la comunidad estará este lunes en aviso amarillo por lluvias- se suma la suspensión de trenes en varias líneas vertebradoras de Galicia.

Quienes hoy fueran a desplazarse en tren, a través de la red convencional, entre Ourense y Santiago no podrán hacerlo. Renfe advierte que las dificultades de derivadas de las malas condiciones meteorológicas afectan a varios servicios. Con todo, sí funcionan los Avant en la línea Ourense-Santiago-A Coruña aunque Adif ha puesto una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en toda la línea Ourense-Santiago durante 48 horas.

También se han visto afectados los convoyes que circulan entre Ourense y Vigo-Guixar, aunque este servicio se prestará por carretera, con punto de destino-llegada la otra estación ferroviaria de la ciudad olívica. Adif ha comunicado además la suspensión de la circulación en su línea de Ancho Métrico entre Ferrol y Asturias, pero no ha confirmado el establecimiento de un servicio alternativo de transporte para los pasajeros afectados.

Asimismo, la borrasca ha llevado a suspender el transporte de ría en Vigo, donde solo han operado algunas conexiones a primera hora entre la ciudad olívica y los puertos de Cangas y Moaña.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido a la población "muchísima prudencia" ante la previsión de fuertes lluvias en zonas del interior. Rueda se desplazó en las últimas horas a la sede de la Axencia Galega de Emerxencias para conocer el dispositivo organizado ante la previsión de condiciones meteorológicas "muy complicadas" y ha recordado que "es la primera vez en más de 20 años que se produce una alerta roja por lluvias". Desde la sede de la Axega, también ha recordado que se envió un mensaje ES-Alert a usuarios de 16 municipios del interior de Pontevedra, donde también se han suspendido las clases y el transporte escolar.

Una semana de lluvias

Tras el paso de la borrasca Ingrid —que dejó avisos por nieve, fuertes rachas de viento y temporal costero— llega ahora Joseph, con lluvias muy intensas que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar un aviso rojo por precipitaciones en el interior de Pontevedra. Como medida preventiva, la Xunta ha cancelado las clases y el transporte escolar en 16 concellos de la provincia durante la jornada y suspendido las actividades en el exterior en buena parte de los municipios ourensanos.

Concretamente, según informó ayer la Aemet, desde las 08:00 de la mañana de hoy el interior de Pontevedra estará en alerta roja por precipitaciones que podrían alcanzar acumulaciones de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, pudiendo llegar a los 150 litros en 24 horas. La situación se agrava porque las lluvias caerán sobre terrenos ya saturados por las precipitaciones de los últimos días y el deshielo, lo que incrementa el peligro de crecidas en los ríos y posibles desbordamientos. El aviso, que alerta de la «peligrosidad extrema» del evento, se mantendrá hasta la madrugada del martes.

En todo caso, Pontevedra no es la única zona en alerta por lluvias, que también se han activado en buena parte de la provincia de Ourense, aunque en este caso en nivel naranja por acumulaciones que podrían superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Entre este lunes y el próximo domingo 1 de febrero, el patrón dominante en Galicia será de tiempo inestable, con una sucesión de frentes atlánticos: cielos nubosos a cubiertos, precipitaciones frecuentes y episodios de viento moderado a fuerte, especialmente en el litoral. La AEMET predice un escenario de chubascos generalizados y rachas fuertes o muy fuertes en la fachada norte, además de un ambiente típicamente húmedo y ventoso asociado a circulación del oeste. En cuanto a las temperaturas, la predicción a medio plazo de MeteoGalicia para el entorno de Santiago de Compostela mantiene mínimas en torno a los 7–8 ºC y máximas aproximadas de 10–12 ºC entre el 29 de enero y el 1 de febrero, lo que sugiere un tramo final de semana fresco pero sin heladas generalizadas en zonas bajas.

Temporal costero

En cuanto a otros avisos, todo el litoral estará hoy bajo alerta naranja por temporal costero, y el interior en alerta amarilla por ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Esta situación se mantendrá sin muchos cambios hasta la madrugada de mañana, cuando, según la previsión de Aemet, comenzarán a aminorar las lluvias. En todo caso, mañana continuará activa la alerta naranja en toda la costa menos en la Mariña lucense —donde será amarilla— por olas que podrán alcanzar los 7 metros de altura, y en el interior por ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

Noticias relacionadas

A esta previsión MeteoGalicia suma una alerta por nieve que se activará el martes por la mañana: será naranja en la montaña de Lugo y Ourense, por acumulaciones de más de 20 centímetros en cotas superiores a los 800 metros; y amarilla en el interior de A Coruña, el centro y el sur de Lugo, el interior de Pontevedra, el noroeste y sur de Ourense en la zona de Valdeorras por acumulaciones de más de 2 centímetros por encima de los 600 o 700 metros de altura.