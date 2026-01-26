Un Alvia con destino A Coruña, detenido por un posible impacto en la Ribeira Sacra
Ninguno de los pasajeros está herido y la noticia ha sido recibida con tranquilidad a través de la interventora, quien ha ido comunicando coche a coche la situación y las novedades
V. P. C.
El Alvia 626 procedente de Barcelona está detenido desde las 21.30 por un posible impacto en su cabeza tractora. El tren, que debía finalizar su trayecto en A Coruña, sufrió un fuerte golpe que podría corresponderse con una especie de piedra o incluso un animal del tamaño de un jabalí.
El convoy, que ya circulaba con más de 80 minutos de retraso desde el origen, se encuentra detenido a la altura de la estación de O Freixeiro, ya en la provincia de Lugo.
Tras una primera inspección de los posibles daños, el tren continuará la marcha hasta Monforte de Lemos, donde se transbordará a otro S-730 para seguir el viaje hasta Ourense -donde se hará enlace en autobús a Vigo- Santiago y A Coruña.
Esta no era una de las líneas donde ADIF y Renfe suspendieron la circulación este lunes, al ser una zona ajena a las alertas metereológicas previstas.
