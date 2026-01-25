La Xunta sube hasta 1,7 millones las ayudas para los comedores escolares ante el aumento de usuarios

El Gobierno gallego ha aumentado en un 10% hasta 1.750.000 euros las ayudas para comedores escolares para poder hacer frente al aumento de usuarios, que benefician a 147 asociaciones y federaciones de padres, ha informado este domingo la Consellería de Educación.

En un comunicado, el departamento asegura que estas organizaciones reciben ahora casi el triple de la cantidad que antes de la pandemia para cubrir los gastos de los comedores escolares que gestionan.

La financiación está destinada a cubrir los gastos de funcionamiento del servicio de comedor escolar, que incluyen el coste diario del menú del almuerzo por alumno, la supervisión y el cuidado de los alumnos mientras utilizan el servicio, los gastos de mantenimiento, personal y limpieza, así como la vajilla, los materiales y los utensilios para la prestación del servicio.

Con el incremento de la última convocatoria, que ya se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia y corresponde al curso 2024-25, la Consellería de Educación señala que cumple uno de los artículos de la orden de subvenciones, que establece que la dotación presupuestaria podrá incrementarse cuando se produzca un incremento de crédito debido a alguna de las circunstancias previstas, como la recepción de un número de solicitudes muy superior al inicialmente previsto.

Así, las ayudas concedidas, que se basan en el número de alumnos de los comedores que gestionan, oscilan entre 400,16 y 309 663,04 euros.

Por provincias, Pontevedra cuenta con un total de 71 entidades beneficiarias por un importe de 824.330,67 euros, seguida de A Coruña con 66 entidades y 792.419,83 euros, Ourense con ocho entidades y 107.294,72 euros, y Lugo con dos entidades y 12.550,18 euros.

Entre las entidades que más ayudas reciben, destaca la Federación Olívica, que gestiona 26 comedores en Vigo, con 309.663,04 euros, lo que supone un incremento del 14 % respecto a la cantidad recibida el año anterior, y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Públicos de la Provincia de Pontevedra (FANPA) con 129.098,06 euros para 23 comedores, lo que supone un aumento del 7,15 %.

Estas ayudas forman parte de las medidas de apoyo a los comedores escolares en Galicia, donde, además de las asociaciones de padres, la Consellería mantiene convenios de colaboración con ayuntamientos y organizaciones de apoyo a la diversidad para cofinanciar este servicio complementario.

Este apoyo forma parte de un amplio paquete de medidas introducidas por la Xunta de Galicia para ahorrar a las familias más de 100 millones de euros en este curso académico, según el departamento de Educación