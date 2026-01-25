La vivienda, un dique para frenar la sangría demográfica

La vivienda es un engranaje fundamental en la lucha contra la despoblación. Atraer a gente nueva y asegurar que los jóvenes que se quieren emancipar no se marchen a las ciudades es imprescindible para combatir el declive demográfico. Esto es algo sobre lo que en el concello de A Veiga no hay duda, y por lo que el Gobierno local ha apostado de forma clara los últimos años. Este pequeño municipio ourensano, de menos de 1.000 habitantes, es el que más ha aprovechado la línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal, por la que la Xunta aporta hasta el 90% del importe para, una vez finalizada la obra, destinar el inmueble a alquiler social. Hoy en día, celebra su alcalde, Luis Anta, todas están ocupadas, y el concello ha frenado la sangría demográfica que venía experimentando desde finales del siglo XX impulsando esta y otras medidas.

Estas ayudas se lanzaron en 2017, y a finales de 2025, la cifra de viviendas municipales previamente en desuso que se rehabilitaron para alquilarse a los grupos más vulnerables ascendía a 267. Fueron, en total, 82 los concellos que se beneficiaron de esta línea de subvenciones, por un importe superior a los 10 millones de euros, y de entre todos ellos, uno destaca por encima de los demás. Es el caso de A Veiga, en Ourense, que lidera el podio de actuaciones con 17 hogares rehabilitados, todos ellos ya ocupados. El siguiente municpio en la lista es el de A Pastoriza, en Lugo, con 12, mientras que en el resto de concellos esta cifra no alcanza los dos dígitos. Esta apuesta por la vivienda es, según explica el alcalde del municipio, Luis Anta, uno de los condimentos de la receta que ha frenado el declive demográfico que el concello venía padeciendo las últimas décadas. Además de la 17 rehabilitadas a través de esta línea de ayudas, el concello ha rehabilitado otras 9 a través del plan ReVivenda, de la Diputación, y otras cuatro están en proceso través de la Consellería de Política Social, con fondos europeos.

Las terminadas están todas ocupadas, con un coste de mantenimiento, explica, que es «prácticamente cero», porque el alquiler «da perfectamente para cubrir el mantenimiento de todas las viviendas». En ellas, explica, viven principalmente dos perfiles de personas: «gente de los propios pueblos, jóvenes que se independizan», y «gente de fuera, que se viene a vivir aquí».

Un «plan integral»

Esta apuesta por la vivienda forma parte de un «plan integral» para dinamizar la vida en este pequeño municipio ourensano, y «hay muchas otras medidas que van en esta línea». «Apostar por los productos locales, como la miel y los arándanos, por la economía circular, por los servicios importantes, como las ambulancias, por ayudar a los ganaderos» y «por el turismo sostenible» son el resto de elementos que han puesto fin a la pérdida de población que venía padeciendo el municipio históricamente. «Hace 10 años», explica, «estábamos perdiendo 40 o 50 personas al año. Lo que conseguimos esta década es que, en vez de perder 400 personas, a lo mejor perdimos unas 40», celebra.

De hecho, según los datos del IGE, en 1981 A Veiga tenía 3.513 habitantes. Una cifra que en cuestión de una década se redujo a la mitad (1.748), y que en 2013 se desplomó hasta los 1.000. Sin embargo, tal y como explica el alcalde, desde hace aproximadamente diez años la tendencia cambió: entre 2015 y 2022 (ultimo año disponible), A Veiga perdió tan solo 45 habitantes. Es más, según los datos del padrón, en 2022 volvió a situarse por encima de los 900 habitantes, después de bajar de ese umbral en los peores años de la pandemia del covid.

En conclusión, asegura, la rehabilitación de viviendas en una herramienta que a veces «se minusvalora», pero que aporta mucho más que «un hogar a un precio económico para la gente que lo necesita», contribuyendo a crear empleo y a acabar con el feísmo. Esto es algo, celebra, que ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones.

Estas ayudas se idearon inicialmente para los municipios de menos de 20.000 habitantes —que en Galicia son 290 de los 313 que hay—, aunque en 2025 se introdujo una modificación para que también puedan beneficiarse de ellas los que tienen menos de 30.000. Tan solo en 2025 se concedieron 39 ayudas, la gran mayoría en la provincia de Ourense (17), 7 en Lugo, 1 en A Coruña y otra en Pontevedra.

Esta proporción se mantiene, además, en las cifras globales, ya que de las 267 viviendas rehabilitadas hasta 2025, la provincia ourensana acumula el 39,33% de las actuaciones y lidera las rehabilitaciones acometidas en el marco de esta linea de subvenciones, a la que se acogieron 33 concellos. La sigue Lugo, con 21 concellos que acumulan el 27,34% de los inmuebles rehabilitados; Pontevedra, con 18 municipios y el 22,1% de las actuaciones y, finalmente, A Coruña, que acumula el 11,24% de las viviendas rehabilitadas en 10 concellos.