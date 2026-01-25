Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos del interior de Pontevedra reciben un Es-Alert por la previsión de lluvias: "En caso de inundación, busca refugio en las partes más altas de la vivienda"

A partir del primera hora del lunes y hasta la madrugada del martes parte de la provincia estará en alerta roja por la acumulación de precipitaciones

Mensaje enviado la tarde del domingo a los vecinos del interior de Pontevedra.

Mensaje enviado la tarde del domingo a los vecinos del interior de Pontevedra. / FdV

R. S. C.

Con motivo de la borrasca Joseph, que mañana tendrá a parte de Pontevedra en alerta roja por acumulaciones de lluvia que podrán llegar a los 120 litros por hora en 12 horas, Protección Civil ha enviado la tarde de este domingo un mensaje de alerta a la población del interior de la provincia.

Como se puede leer en el mensaje, la alerta roja estará activa desde primera hora del lunes, y no se espera que la lluvia comience a remitir hasta la madrugada del martes. En respuesta a este evento de peligrosidad extrema, la protección civil recomienda a los vecinos de las zonas afectadas (en las que la Xunta ya ha cancelado las clases y el transporte escolar) que eviten desplazarse a no ser que sea estrictamente necesario y mantener todas las precauciones posibles en una jornada que promete ser complicada.

Mensaje de alerta recibido esta tarde

Mensaje de alerta recibido esta tarde / FDV

En caso de inundación, el texto recomienda buscar refugio en las partes más altas de la vivienda y desconectar cualquier toma de corriente que pudiese provocar un cortocircuito al entrar en contacto con el agua. En caso de encontrarse en la calle, apela a tener extrema precaución en la calle para evitar desprendimientos o derrumbes y a buscar refugio en el edificio más cercano.

Noticias relacionadas y más

Del mismo modo, en el mensaje que esta tarde han recibido los vecinos del interior de Pontevedra se les recomienda desplazarse únicamente por las vías principales o autovías, alejarse de puentes y corrientes y no intentar atravesar zonas inundadas. Para la protección de los vehículos, insta a los vecinos a no dejar sus coches aparcados cerca de ríos.

Los vecinos del interior de Pontevedra reciben un Es-Alert por la previsión de lluvias: "En caso de inundación, busca refugio en las partes más altas de la vivienda"

