Los vecinos del interior de Pontevedra reciben un Es-Alert por la previsión de lluvias: "En caso de inundación, busca refugio en las partes más altas de la vivienda"
A partir del primera hora del lunes y hasta la madrugada del martes parte de la provincia estará en alerta roja por la acumulación de precipitaciones
Con motivo de la borrasca Joseph, que mañana tendrá a parte de Pontevedra en alerta roja por acumulaciones de lluvia que podrán llegar a los 120 litros por hora en 12 horas, Protección Civil ha enviado la tarde de este domingo un mensaje de alerta a la población del interior de la provincia.
Como se puede leer en el mensaje, la alerta roja estará activa desde primera hora del lunes, y no se espera que la lluvia comience a remitir hasta la madrugada del martes. En respuesta a este evento de peligrosidad extrema, la protección civil recomienda a los vecinos de las zonas afectadas (en las que la Xunta ya ha cancelado las clases y el transporte escolar) que eviten desplazarse a no ser que sea estrictamente necesario y mantener todas las precauciones posibles en una jornada que promete ser complicada.
En caso de inundación, el texto recomienda buscar refugio en las partes más altas de la vivienda y desconectar cualquier toma de corriente que pudiese provocar un cortocircuito al entrar en contacto con el agua. En caso de encontrarse en la calle, apela a tener extrema precaución en la calle para evitar desprendimientos o derrumbes y a buscar refugio en el edificio más cercano.
Del mismo modo, en el mensaje que esta tarde han recibido los vecinos del interior de Pontevedra se les recomienda desplazarse únicamente por las vías principales o autovías, alejarse de puentes y corrientes y no intentar atravesar zonas inundadas. Para la protección de los vehículos, insta a los vecinos a no dejar sus coches aparcados cerca de ríos.
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- Adif baja la velocidad en la línea que pasa por Angrois tras avisos de maquinistas por «defectos» en la vía
- Oliver Laxe asegura en Fitur que no podría hacer lo que hace «si no es por Galicia»
- La revolución tecnológica del rural gallego: robots que limpian montes
- Un accidente en la A-52 con casi una decena de vehículos deja cinco heridos
- La Xunta ingresará más de 400 millones por la venta de pisos, garajes y coches