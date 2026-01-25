Rueda defiende el uso «responsable» de las tecnologías en la educación
REDACCIÓN
El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, visitó ayer un polo creativo en la Facultad de Educación de la Universidade de Santiago, uno de los 1.200 con los que cuenta Galicia. Se trata de espacios creados en los colegios para fomentar la creatividad y la implementación de tecnologías.
Acompañado de la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el portavoz en Santiago, Borja Verea, Rueda presumió de una educación en Galicia de «excelencia, accesible y adaptada a la realidad» y defendió «el uso responsable de las tecnologías».
Sin embargo, la viceportavoz del PSdeG, Lara Méndez, acusó ayer a la Xunta de una gestión «sin alma» de la enseñanza pública al actuar «en contra de los derechos de los niños más vulnerables».
