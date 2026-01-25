Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pontón tacha de «vergonzoso» el fallo de Angrois porque instaura la «impunidad»

Reivindica al BNG como la «única fuerza con manos libres» para defender Galicia

REDACCIÓN

Santiago

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tildó de «vergonzosa» la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña conocida el viernes, que absuelve a Andrés Cortabitarte, exdirector de seguridad en la circulación de Adif por el accidente ferroviario de Angrois, ya que cree que instaura «la impunidad en el Estado español».

Así lo señaló en el primer Consello Nacional, máximo órgano entre asambleas, de este 2026 en el que lamentó que además, el fallo que deja como único culpable al maquinista, «supone infligir más dolor a las víctimas, que ya pasaron suficiente calvario».

A su entender, es «preocupante y peligroso» que tras un accidente ferroviario que dejó 80 muertos y más de un centenar de heridos, no se exija responsabilidad a quienes tenían como encomienda garantizar las «medidas de seguridad necesarias».

Por otro lado, Pontón insistió en la relevancia que tendrá la actuación de los nacionalistas gallegos en un año en el que será imprescindible la «lealtad inquebrantable» del Bloque frente a la «discriminación» que padece Galicia por parte de las fuerzas estatales.

«Galicia necesita más que nunca una fuerza con las manos libres que la defienda aquí, en Madrid y en Bruselas», aseguró para remarcar que solo el BNG puede hacerlo.

TEMAS

