Tras Ingrid llegan dos semanas de lluvia: «Serán fuertes y continuadas»

El invierno no da tregua en Galicia. Ingrid acaba de abandonar la comunidad con la etiqueta de la mayor borrasca en lo que va de año y de estación, con casi 700 incidencias en las cuatro provincias, la mayoría leves. Pero quizás lo más relevante es que su marcha abre la puerta a un periodo climático nuevo que estará marcado por la lluvia. Mucha.

Algunos de los modelos meteorológicos más fiables apuntan a dos semanas sin apenas tregua por el agua en la Galicia atlántica. Ese es más o menos el horizonte temporal para hacer un pronóstico fiable. Apuntan a unas cantidades de lluvia acumuladas de entre 600 y 700 litros por metro cuadrado en dos semanas, hasta el 7 de febrero. Pero incluso "se podrían superar" en algún punto.

Así lo contempla David Domínguez, experto en meteorología y responsable de Redmeteo. Su diagnóstico es claro: "Hablamos de dos o tres semanas de lluvias fuertes y continuadas". Y aunque a varios días vista la atmósfera siempre puede cambiar, parece que la tendencia es clara.

Mapa de previsión de lluvia acumulada hasta el 7 de febrero. / Cedida

"Llueve sobre mojado"

Las precipitaciones se concentrarán, como es habitual, en la fachada atlántica. "Los puntos donde más lluvia se espera son los habituales del prelitoral de las Rías Baixas", añade Domínguez en relación a Fornelos de Montes, Campo Lameiro, Lousame, Santa Comba y otras áreas alrededor de Santiago.

"Hablamos de lluvias continuadas y no hay que olvidar que llueve sobre mojado", porque Galicia no sale de un periodo seco sino de un final de otoño y un invierno lluviosos, por lo que en algunos puntos el terreno no absorbe más. Los caudales de los ríos así lo indican.

"Y ahora se junta también la nieve", tanto la que se tiene que derretir como la que está por venir. "El martes ya se prevé una nueva nevada", avanza el responsable de Redmeteo. "No será tan fuerte ni duradera como Ingrid, pero nevará".

Nevada de 'Ingrid' en Lugo / Carlos Castro (EP)

"Toca mucha lluvia"

Esa será la secuencia, si se confirma el pronóstico, de las dos últimas semanas. Frente del atlántico con viento y lluvia y tras el, masa de aire frío en la que puede nevar. Y así hasta el siguiente frente. Un clásico del invierno gallego.

"El anticiclón va a seguir muy debilitado y retirado hacia el sur, lo que provoca que las borrascas ocupen el sitio del anticiclón y circulen más bajas de lo habitual", explica David Domínguez. Eso hace que impacten de lleno en Galicia, sobre todo en A Coruña y Pontevedra. Y aunque no se esperan episodios dan intensos como Ingrid, "toca mucha lluvia". Y febrero "pinta interesante", concluye sin das más pistas. Aunque añade que tampoco hay que volverse loco con este tiempo, porque al fin y al cabo lo que está viviendo Galicia es "un invierno clásico".