El expositor de Galicia en Fitur, premiado como el mejor de las comunidades autónomas y el más sostenible

El espacio ideado por la Xunta de Galicia para la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, y utilizado para las presentaciones de instituciones provinciales y locales, ha sido doblemente premiado con el reconocimiento al mejor expositor de las Comunidades Autonómas y al más sostenible tanto por su diseño como por las propuestas que contenía.

Este cierre llega después de cinco días de intensa actividad --tres de ellos para profesionales y dos para público general-- y en los que se dio a conocer la "oferta diferencial y singular" de Galicia, según recoge la Xunta en un comunicado, que asegura que es la segunda vez que un stand recoge dos premios.

En concreto, el reconocimiento vino de la mano de la "apuesta por la innovación", con la creación de un material de fibra elaborado a partir del reciclaje de más de 53.500 botellas de plástico PET, lo que supone hasta 75 botellas por metro cuadrado. Este material se empleó en los paneles exteriores y en parte del mobiliario, como los mostradores, y se tomó la decisión consciente de dejarlo a la vista.

Se trata de un material que era utilizado hasta hace muy poco únicamente en arquitectura de interiores y, precisamente, esta es "una de las primeras ocasiones" en la que se emplea para arquitectura efímera. En estructuras interiores se optó por madera de bosques de proximidad, gestionados de forma responsable.

Esta apuesta por la sostenibilidad y la cercanía se reflejó también en la programación, con propuestas de productos enogastronómicos de proximidad, con sellos de garantía Galicia Calidade, Denominacións de Orixe (DOP) e Indicacións Xeográficas Protexidas (IXP) de la comunidad, y la potenciación de la visibilidad de pequeñas y medianas empresas y productores.

Conversaciones de tradiciones y profesionales especializados

En la elección como mejor expositor sostenible, según defiende la Xunta, también se tuvo en cuenta la conservación de tradiciones a través de la promoción de música gallega y baile. Por ejemplo, en el fin de semana hubo actuaciones musicales y de baile tradicionales de la mano del dúo Caamaño & Ameixeiras y del grupo Xacarandaina.

El Gobierno gallego destaca que las personas que atendieron el stand son profesionales locales especializados, con estudios relacionados con turismo; en los 55 eventos de la programación, se contó con intérpretes en lenguaje de signos, y hubo presentaciones estrechamente relacionadas con el turismo accesible y productos dedicados a personas con movilidad reducida.

Además, se presentaron productos que demuestran la sostenibilidad del destino y se incluyeron iniciativas como la degustación de helados de las dos marcas de Galicia Calidade con sabores de Galicia (Bico de Xeado y La Central Heladera) o el Salón de té de Camelia del fin de semana, que se instaló en la zona de profesionales para darle un nuevo uso a este espacio.

También se dieron a conocer nuevos productos que recibieron "gran interés" entre profesionales, como 'Galicia en Ruta', 'Galicia Top Secret', 'Concertos do Xacobeo', 'Turismo deportivo', la propuesta de Galicia como puerta de entrada al eclipse de sol y la iniciativa 'Galicia Spa Pilgrimage', que mezcla turismo termal y de bienestar con el Camino de Santiago. En total, se realizaron cerca de medio centenar de presentaciones para profesionales.