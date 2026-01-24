Xunta y BNG piden información sobre la rebaja de la velocidad en el AVE

Miembros del Ejecutivo gallego han requerido ayer información clara y motivada sobre la decisión del Adif de limitar temporalmente a 220 kilómetros por hora la velocidad en un tramo entre Ourense y Santiago que estaba a 300 km/h. El gestor ferroviario informó ayer de que este límite se establece de forma preventiva para solventar una serie de incidencias reportadas por los maquinistas, que alertaron de «vibraciones» entre los puntos kilométricos 56,200 y 84,200. Por su parte, la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, insta al PSOE a que «no repita los errores del PP» (en referencia al fatídico accidente de Angrois) ante la catástrofe ferroviaria de Adamuz.

En una carta remitida ayer al presidente de Adif, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, expresa la preocupación del Gobierno gallego sobre la «acumulación de problemas que indican que las inversiones no son suficientes», incidencias entre las que destaca «un creciente malestar de los usuarios por vibraciones, sacudidas y vaivenes». Así, desde la Xunta solicitan «información detallada sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias en Galicia», mientras la conselleira de Infraestruturas, María Allegue, recrimina al Ministerio de Transportes la falta de información al respecto.

Allegue ha insistido en que «no hay por qué esperar a que ocurra un desgraciado accidente para comprobar el estado de la red ferroviaria gallega». En esa línea, la titular autonómica de Infraestruturas reclama saber si esta es una «medida excepcional o si ya se ha adoptado otras veces». Con todo, el anuncio de Adif no supone otra cosa que la oficialización de una práctica que ya se lleva a cabo en Galicia, al menos, desde hace dos meses.

Noticias relacionadas

Mientras, el BNG exige más recursos para evitar una catástrofe como en Angrois, «con una gestión nefasta del Partido Popular», puntualiza Pontón. En este sentido, la líder del Bloque pide «incrementar los recursos» en seguridad e «invertir en mantenimiento» de las infraestructuras ferroviarias.