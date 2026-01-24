Unanimidad en que Fernández Galiño continúe de Valedora

Los grupos de la Cámara gallega aprobaron ayer por unanimidad que María Dolores Fernández Galiño siga de Valedora do Pobo. Tras recibir luz verde en la Comisión de Peticións del Parlamento, ahora se someterá al pleno de la Cámara para su elección.

En su intervención, Fernández Galiño aseguró presentarse con los mismos ideales que al llegar al cargo, en 2019, y con el compromiso de profundizar en el fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía gallega. Asimismo, reiteró su decálogo de compromisos. Al respecto, citó, entre otras, la promoción de la igualdad, la lucha contra la violencia de género, la prevención y la erradicación de la violencia y el acoso, el reconocimiento y la promoción de los derechos de las personas con diversidad funcional, la erradicación de cualquier forma de discriminación, el apoyo a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad o la protección del medioambiente. «En todos años, como valedora do Pobo, apliqué estos principios en un contexto algunas veces muy difícil y extremo», defendió.