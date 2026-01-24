Unanimidad en que Fernández Galiño continúe de Valedora
REDACCIÓN
Los grupos de la Cámara gallega aprobaron ayer por unanimidad que María Dolores Fernández Galiño siga de Valedora do Pobo. Tras recibir luz verde en la Comisión de Peticións del Parlamento, ahora se someterá al pleno de la Cámara para su elección.
En su intervención, Fernández Galiño aseguró presentarse con los mismos ideales que al llegar al cargo, en 2019, y con el compromiso de profundizar en el fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía gallega. Asimismo, reiteró su decálogo de compromisos. Al respecto, citó, entre otras, la promoción de la igualdad, la lucha contra la violencia de género, la prevención y la erradicación de la violencia y el acoso, el reconocimiento y la promoción de los derechos de las personas con diversidad funcional, la erradicación de cualquier forma de discriminación, el apoyo a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad o la protección del medioambiente. «En todos años, como valedora do Pobo, apliqué estos principios en un contexto algunas veces muy difícil y extremo», defendió.
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- Adif baja la velocidad en la línea que pasa por Angrois tras avisos de maquinistas por «defectos» en la vía
- El gran eclipse del 12 de agosto será visible de forma total en 143 concellos
- El accidente de Adamuz recuerda las tragedias ferroviarias de Angrois, Rande y Porriño que dejaron casi 100 muertos en Galicia
- Nicolás Pérez, de director técnico a paciente de covid persistente: «No descanso ni en cama»
- Escapada de fin de semana en la nieve en Galicia: los mejores lugares cerca de Vigo para disfrutarla
- La 'fuga' de mujeres deja 'masculinizados' un tercio de los concellos del rural